Brena o odnosu s mužem i teškim trenucima: "Ostala mi je unutrašnja bol koju moram isplakati"

Muzička zvijezda Lepa Brena doživjela je nezgodu na trećem koncertu u Zagrebu, nakon čega je hitno operisana. Pjevačica je sada progovorila o incidentu koji joj se dogodio na sceni.

Pjevačica je progovorila o incidentu koji joj se dogodio na sceni krajem prošle godine, kada je povrijedila nogu i zbog toga imala hitnu operaciju.

"Pokosio me po nogama u trenutku kada sam ih pomjerila udesno. Da sam ih pomjerila ulijevo, ništa se ne bi desilo. U sekundi sam osjetila strašan bol, i odmah sam znala da je noga slomljena. Međutim, znala sam i da neću prekinuti koncert, nego ću ga izdržati i izvući iz sebe poslednji atom snage", rekla je Lepa Brena.Photo Set as poster photo

Dok je čekala da je lift podigne pred hiljade obožavalaca u Areni, njena noga je počela da otiče. "Imam mnogo iskustva, a i mnogo godina. Teško je nekome ko nije na sceni objasniti kakav je to osjećaj. Kad izađeš na scenu, adrenalin preplavi tijelo i ništa te više ne boli. Muzika mi je najbolji lijek protiv bolova cio život. Jednostavno si obuzet ljubavlju publike, kao da si zaljubljen cio život", priznala je pjevačica.

"Bio je to nadljudski bol. Samo onaj ko se polomio zna kako to boli. Kada je koncert završio, više nisam mogla da stojim, vozili su me u invalidskim kolicima. Pitala sam samo kako je snimatelj. Bio je mlad dečko, 25 godina, i gledala sam ga kao svoje dijete. Znala sam da nije njegova krivica, to su jednostavno nepredvidive situacije. Kada su mi rekli da je on dobro, rekla sam im: 'Dajte mi jedno piće i spremna sam za bolnicu'", ispričala je Brena.

Iz Arene je otišla u zagrebačku bolnicu, gdje su ljekari brzo zaključili da slomljeni zglob treba što prije da se operiše.

Uspešno se oporavila, išla na fizioterapiju i nastavila trenirati. Ipak, treći zagrebački koncert još uvijek nije preboljela.

Cijela regija dirnula ju je porukama podrške, a javile su joj se i brojne kolege sa scene, među njima i Jelena Rozga.

Dok se pripremala za povratak na scenu, pjevačica je saznala da njen posinak Filip Živojinović i Aleksandra Prijović očekuju dolazak svog drugog djeteta.

"To mi je bila najljepša vjest ove godine! Bili smo na odmoru kada su nam javili da stiže beba. Nadam se da će biti djevojčica, ali šta god da bude, radovaćemo se. Kuća će biti puna sreće kada beba stigne", rekla je Brena.

Boba Živojinović i Lepa Brena u braku su od 1991. godine. Ljubav je započela još 1986. godine, do danas su ostali jedan od najskladnijih parova, a pjevačica je otkrila da od tenisera poklone više ne očekuje.

"Već dugo ne kupujemo poklone jedno drugom. Kada želimo nešto posebno, priuštimo lijepo putovanje ili večeru. Sve materijalno što smo mogli da kupimo, već smo kupili. Iskreno, više se radujem večeri koju provodimo zajedno, samo nas dvoje, s prijateljima ili s djecom, u dobroj atmosferi i uz čašu finog vina", otkrila je Brena.

