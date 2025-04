Wiz Khalifa jedan je od onih koji vjeruju da je Zemlja ravna ploča: "Puno sam putovao, ne možeš ići gore-dolje"

Čini se da je i poznati reper "ravnozemljaš", kao i nekolicina naših estradnih ličnosti.

U novoj epizodi The Joe Budden podkasta, slavni reper govorio je o svom stavu o obliku Zemlje. Nakon što je jedna od voditeljki Melisa Ford pitala 37-godišnjeg Khalifu misli li da je Zemlja okrugla, on joj je rekao - "ne".

Puno je putovao pa je došao do zaključka

Zašto misli da je Zemlja ravna? Zato što je puno putovao i došao je do zaključka da "nije moguće ići gore-dolje".

"Samo vjerujem da živimo na ravnoj površini", rekao je reper.

Nakon što ga je akademik Mark Lamont Hil pitao da li je ikada putovao do ivice Zemlje, Wiz Khalifa je odgovorio: "Ne, nije to. Mislim da postoji više kopna nego što vidimo, jer je ovo nekada bila jedna cjelina koja se proširila".

"Kada putujem, rute koje biramo i način na koji to radimo - nije moguće ići gore-dolje. Samo ideš pravo. To je jedini razlog zašto to mislim", objasnio je.

Skeptičan je i prema svemiru

Khalifa je zatim rekao da vjeruje da postoji više kopna koje ljudi tek treba da otkriju. Takođe, skeptičan je prema istraživanju svemira.

"Uopšte ne vjerujem u istraživanje svemira. Ne vjerujem da istražuju svemir onoliko koliko kažu da istražuju", rekao je reper.

Zanimljivo je da on nije jedini koji ovako razmišlja, i naše poznate ličnosti istupile su u javnosti sa istim zaključcima da je Zemlja ravna ploča, a jedni od njih su Vlado Georgiev, Marko Bulat i Andreana Čekić.

"Čitav život volim globuse, jer volim taj pogled na svijet, kontinente mora, ali u poslednje vrijeme stvarno vjerujem da Zemlja nije okrugla. Nema nijednog dokaza. Nikola Kopernik nije imao gdje da se popne. Pogledajte kako avioni lete i shvatićete da ne postoje letovi ukrug, već samo na jednu stranu", rekao je Georgiev u jednoj TV emisiji.

Ko je Wiz Khalifa?

Reper, pravim imenom Kameron Džibril Tomaz, rođen je 8. septembra 1987. godine u Mineapolisu, Minesoti, SAD. Odrastao je u Pitsburgu, gdje je i započeo svoju muzičku karijeru. Proslavio se 2010. godine hit singlom "Black and Yellow", koji je postao svojevrsna himna njegovog rodnog grada Pitsburga i zauzeo prvo mjesto na Billboard Hot 100 listi. Njegov debi album za veliku izdavačku kuću, Rolling Papers (2011), donio je i druge uspješne singlove poput Roll Up i No Sleep.