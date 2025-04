Cecin frizer saznao koja poznata žena mu je smjestila batine: Isplivali detalji skandala, petorica ga napala u salonu

Stevan Radivojević progovorio je o skandalu iza sebe, a potom se dotakao i Ražnatovića.

Frizer Stevan Radivojević jedan je od omiljenijih na estradi, a poznato je i da je blizak prijatelj ne samo sa Ražnatovićima, već i sa Elenom Kitić i njenom porodicom.

Proslavio se prije mnogo godina kada je bio učesnik rijalitija "Parovi", a nakon toga njegova karijera išla je uzlaznom putanjom.

On je u intervjuu za 24sedam otkrio i da li se danas stidi učešća.

"Taman posla! Ne stidim se ničega. Znate kako kažu, sve u svoje vrijeme. Ispravljam ljude kad kažu: "Evo ga onaj učesnik "Parova". Nisam učesnik, nego pobjednik "Parova". Pobijediti u bilo kom rijalitiju je čast. Izabrati mene za pobjednika i moju drugaricu Sašku pored takvih imena, Cece Kitić, Alke Vuice, pokojnog Mikija Jevremovića je za mene čast. Moram priznati da mi je čudno sjećanje kad je rijaliti u pitanju. Kao da se nije ni desio, a kako - ne znam. Sada kada me zovu da učestvujem, u jedan sam čak i htio ali se nismo dogovorili, kao da nikad nisam bio. Da li sam bio previše mlad, pa sam imao drugu energiju i zaboravio, ali ne sjećam se."

"Tada nije mogao svako da uđe, bila su drugačija vrednovanja, što ne znači da sada hejtujem ove. Bilo je mnogo drugačije, svi su se plašili šta će izaći o nama, kakvu sliku dajemo o sebi. Sada je potpuno nebitno, jer previše ima toga. Tada smo se baš plašili rijalitija", započeo je priču Stevan, a potom se dotakao i skandala od prije nekoliko godina kada se u javnosti pojavila informacija da je pretučen.

"Niko me nije pretukao, napali su me. Ne krijem to, samo je tada to bilo preuveličano u novinama. Napali su me u mom salonu na Senjaku, njih petorica. To mi je, inače, namjestila jedna poznata ličnost."

Na pitanje da li je muška ili ženska osoba, Stefan je rekao:

"Ženska. Uskoro ću reći ko je. A ona zna. Naravno, ja tu ništa nisam kriv, bio sam kolateralna šteta tuđih stvari. Bog sve vidi, sve gleda, meni u životu je sve bolje posle toga, svih petoro koji su me napali su mi drugovi, obožavaju me. Znaju da nisam ništa kriv. Dužni su mi, tako da ih nisam prijavio, teretio, niti smo se sudili, a njoj nek je na čast. A i njoj je sve gore i gore u životu, nek se zapita zašto."

Stevan je otkrio i da je iste večeri saznao ko mu je namjestio batine.

"Iste večeri sam ja znao ko je u pitanju. Dosta ljudi zna o kome pričam, jer ja to ne krijem, ali neću ovako javno da kažem pa da me budaletina zove."

Otkrio je i da li ima još neke neprijatelje na estradi:

"Ona nije meni neprijatelj, nikad više ništa ne bi mogla da mi uradi, jer bi reagovali svi ljudi koji su oko mene i iza mene. Postoje dobri i loši ljudi, možete svuda da ih sretnete, a ne samo na estradi. Uvijek sam znao da je ona pogrešna osoba, samo eto... Čak je njen tadašnji suprug kad se to desilo, bio na mojoj strani. Veće časti od od toga nema", dodao je na kraju popularni frizer.

