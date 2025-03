U podgoričkom Višem sudu danas je nastavljeno suđenju za šverc oko 60 kilograma kokaina, koji je pronađen na školskom vojnom brodu „Jadran“.

Pred sudskim vijećem, kojim predsjedava sudija Zoran Radović, saslušan je u svojstvu osumnjičenog Miloš Kulić. Podsjećamo, Kulić je ranije odustao od iskaza datog pred Specijalnim državnim tužilaštvom i time je izgubio status svjedoka saradnika, prenosi Dan.

Postupak je zbog spajanja optužnice od 21.10.2019. sa optužnicom od 10.9.2024. krenuo iznova. Optuženi Rovčanin Dejan, Duško Radenović, Radomir Osmajić i Stupar Vojin su ostali pri ranijim izjavama u kojima su negirali izvršenje krivičnog djela i kirivicu.

Miloš Kulić je danas, tokom iznošenja odbrane, kazao da ne priznaje izvršenje krivičnog djela i da ne priznaje krivicu. Odgovarao je samo na pitanja svoga advokata.

"Iskaz koji sam dao pred SDT, dao sam ga pod psihičkom i fizičkom torturom. Sve što sam rekao u toj izjavi nije istina. Tog dana kad sam uhapšen, prvo sam stavljen na poligraf. Posle toga su me 3,4 inspektora ispitivala. Tu je bilo psihičkog i fizičkog maltretiranja. Tu sam zadržan do nekih 3,4 sata posle ponoći. Onda me policija vratila na školski brod "Jadran", gdje me u jednu prostoriju smjestila Vojna policija do sjutra, odprilike do poslepodne. Tada su me poveli u Specijalno policijsko dojeljenje. Drugi inspektori su bili u SPO, koji su me isleđivali i dolazio je tužilac Saša Čađenović. I tu sam bio podvrgnut pishičkom i fizičkom maltretiranju. To je trajalo prilično, do moža 9,10 časova uveče, IZJAVIO je Kulić danas pred sudom, prenosi Dan.

Kulić je dodao da su tada javili inspektori da se desilo neko ubistvo toga dana u Kotoru i dodao:

"Rekli su mi da će neki pištolj, koji je nađen na Opatovu, da mi podmetnu i okrive me kao saučesnika za ubistvo. Pominjali su mi porodicu i govorili da će biti uništena. Govorili su mi da kažem da droga pronađena na brodju "Jadran" pripada nekom od kriminalnih klanova", kazao je Kulić.

"Kad su javili za to ubistvo i rekli da će mi podmetnuti, psihički sam klonuo i zato sam dao izjavu koju sam u SDT prije dao", istakao je on.

Na pitanje svog advokata Dragana Mitrića, Kulić je kazao da su ga u SPO šamarali, davili, da su koristili elektrošoker na njegovom tijelu.

"Inspektori koji su od mene u SPO uzimali izjavu su bili korektni. Ali oni se negdje izgube i bili su drugi koji su ulazili u prostoriju, oni su me zlostavljali. Ovi ljudi koji su ulazili u tu prostoriju, a među njima je bio i tužilac Saša čađenović, su uticali da dam izjavu kakvu sam dao u SDT", naglasio je Kulić, prenosi Dan.

Sudija Zoran Radović je, nakon što je Kulić danas iznio odbranu, pročitao iskaz koji je on ranije dao pred SDT 20.4.2019. Kulić je sudu kazao da je pred SDT pričao drugačije, u odnosu na danas pred sudom, jer je bio pod uticajem torture koju je doživio u SPO.

U pomenutom iskazu je, između ostalog, Kulić naveo da je bio zasposlen u Mornarici vojske Crne Gore.

"Što se tiče onoga što je meni stavljeno na teret, mogu da kažem da je istina", kazao je Kulić ranijem u iskazu od kojge je odustao a zbog čega je izgubio statsu svjedoka saradnika.

Kulić je u tom iskazu, kako je sudija Radobvić danas pročitao, naveo da je oko predmetne droge koja je pronađena na brodu "Jadran", prethodno razgovarao i imao susrete sa Dejanom Rovčaninom i Vladimirom Račićem, piše Dan.

Naveo je tada pred SDT da je od njega traženo da preko broda "Jadran" prenese 55 kilograma kokaina do Istanbula a da ido Tivta na istom brodu donese heroin.

Kazao je da je za to tražio 1000 eura po kilogramu, a da mu je ponuđeno 800 eura po kliogramu. Dodao je tada da je i pored droge, od njega traženo da prenese i dva pištolja.

Između ostalog, tada je pred SDT prizao da je on ostavio u vojnom objektu Opatovo određenu količinu droge i da to nije njgeova droga nego od optuženog Osmajića, koji ga je zamolio da je čuva.

Naveo je tada pred SDT da je pištolj, koji je takođe pronađen u pomenutom objektu, on tamo čuvao jer ga je zamolio njegov drug Vuk Lalatovića, kojem zapravo i pripada to oružje.

"Želim da razmotrite mogućnost da mi dodijelite status svjedoka saradnika", naveo je u ranijem iskazu Kulića koji je danas pročitao sudija Radović.

Advokati iz redova odbrane i optuženi osporili su iskaz koji je Kulić dao pred SDT 20.4.2019.

Advokat Marko Radović je ukazao da ovaj iskaz ne može biti dokaz jer optuženi i njihovi branioci nisu tokom istrage bili u mogućnosti da Kuliću tada postavljaju pitanja, naveli su iz Dan-a.

Rovčanin i srpski državljanin Vladimir Račić su, prema navodima tužilaštva, tokom 2018. godine oformili kriminalnu organizaciju kojoj su pristupili Vojin Stupar, podoficir Vojske Crne Gore Duško Radenović, Tivćanin Radomir Osmajić i stariji vodnik Miloš Kulić kome je u istrazi dodijeljen status svjedoka saradnika.

"Njihov zadatak je bio da na školski brod „Jadran“ sakriju kokain koji je trebalo da se preveze u Tursku. Pošiljka kokaina trebalo je da bude plaćena heroinom koji bi na isti način bio prokrijumčaren u povratku.

Kulić i Radenović su kokain spakovan u rance dovezli do školskog broda,,Jadran“ i Radenović je, kako se osnovano sumnja, drogu smjestio u spavaonu, ispod svog kreveta, a dio u vojničke ormariće. Kulić je u istrazi istakao da Osmajić nije znao da je droga unešena na brod", navodi su optužnice.