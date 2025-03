Miljana Kecmanović uputila je predstavku u kojoj se žali na to da njen sin boravi u nehumanim uslovima.

Miljana Kecmanović, majka dječaka ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio deset ljudi, od kojih devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja, podnijela je predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu tvrdeći da je njen sin "zatvoren u bolnici u nehumanim uslovima" i da se "krše njegova osnovna ljudska prava".

Žalbe na presudu

"Miljana Kecmanović uputila je predstavku u kojoj se žali na to da njen sin boravi u nehumanim uslovima, pod stalnim nadzorom policije. Kao argument za to da bi trebalo da bude pušten navela je da njen sin ima "rešetke na prozorima i da je nedopustivo to da dijete ne može da izlazi napolje kada hoće", otkriva izvor Kurira.

Podsjetimo, pred Višim sudom u Beogradu krajem prethodne godine, otac dječaka ubice Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 i po godina zatvora zbog toga što je maloljetnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca u pokretne mete i koncentrične krugove, kao i zbog zanemarivanja i zlostavljanja djeteta. Zbog toga što nije adekvatno brinula o svom sinu sa tri godine zatvora kažnjena je i majka Miljana Kecmanović.

Oni su, kako je Kurir pisao, nedavno podnijeli žalbe na presudu Apelacionom sudu u Beogradu u kojima su tražili da budu oslobođeni optužbi.

"Otac dječaka ubice u pritvoru je od 3. maja 2023. godine. Istog dana kada je počinio zločin i ispred škole sačekao policiju koju je sam pozvao, maloljetni ubica je smješten u medicinsku ustanovu u kojoj se i dalje nalazi. Iz te medicinske ustanove prošle godine je sproveden u sud, gdje je saslušan u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja. Tokom tog svedočenja govorio je o odnosima u porodici koji su bili sve, samo ne normalni i idealni, kako su njegovi roditelji u svojim odbranama željeli da predstave", objašnjava sagovornik.

"Tada je onemogućeno da otac iza rešetaka da saglasnost da ona može da rasproda vrednu imovinu koja se većim dijelom vodi na Miljanu Kecmanović. U međuvremenu je sud donio rešenje kojim je Kecmanovićima zabranjena prodaja imovine, odnosno donijeta je privrememena mjera obezbjeđenja imovinskog zahtjeva. Takođe, donijeta je i prva odluka u parničnom postupku koji je protiv njih troje, ali i osnovne škole pokrenulo 27 članova porodica ubijenih, a po kojoj će porodicama žrtava morati da isplate više od tri miliona eura", podsjeća sagovornik Kurira i dodaje da je još nekoliko parničnih postupaka protiv njih u toku i da se u tim postupcima odluka tek očekuje.

