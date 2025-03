"To je za nas apsolutno neprihvatljivo. Mi nismo protiv investicija, naprotiv ali Ulcinj nije na prodaju."

Poslanik i predsjednik Demokratske unije Albanaca (DUA) Mehmed Zenka potvrdio je da je premijer Milojko Spajić na jučerašnjem sastanku, čelnicima Opštine i Skupštine Ulcinj, poslanicima iz tog grada i šefovima partija i odborničkih klubova pojasnio namjeru arapskih investitora da zakupe cijelu Veliku plažu na 99 godina - od Port Milene do ušća Bojane.

"To je za nas apsolutno neprihvatljivo. Mi nismo protiv investicija, naprotiv ali Ulcinj nije na prodaju. Gledajte, to je cijeli jedan vijek, koliko je to generacija, Ulcinj se neće ništa pitati, pitaće se neki drugi ljudi. Premijeru smo objasnili da u strateškim planovima grada, postoje i druge lokacije za ulaganja i investicije ali ne i 20 miliona kvadrata plaža i zaleđa Velike plaže", kazao je Zenka "Vijestima".

Naveo je da im je Spajić pokazao neku sliku i pojasnio da bi ugovor sa Arapaima za Veliku plažu bio veoma obiman i imao više stotina stranica.

"Nismo mogli da zaključimo ništa na osnovu jedne slike, koja je idejni plan investitora. Znamo da je riječ o velikoj priči ali to ne znači da će biti išta od toga“, kazao je Zenka.

Upitan da li misli da je to završena priča, odgovorio je odrečno.

"Ne vjerujem da postoji neko ko bi investirao toliko a znao da se lokalna zajednica protivi tome", kazao je Zenka.