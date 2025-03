Oko Tjerija Anrija su hteli da zovu obezbeđenje, a onda su shvatili šta mu napadač govori.

Izvor: CBS Sports Golazo America

Reprezentacija Paname šokirala je Sjedinjene Države pobedom 1:0 u KONKAKAF Ligi nacjia, a heroj pobede bio je veteran Sesilio Vaterman, strelac gola u 94. minutu. Čim je pogodio na stadionu u Inglvudu, Kalifornija, otrčao je iza reklame i popeo se na postolje na kojem je bio improvizovani studio u kojem je sedeo legendarni napadač Tjeri Anri (47).

Vaterman ima dovoljno godina (33) da dobro pamti kakav je Francuz bio fudbaler i zato je hteo da podeli svoj momenat karijere baš sa njim. Anri je bio u šoku dok mu je strelac gola ponavljao "Ti si moj idol, ti si moj idol", a onda slavio pogodak i pobedu grleći ga, kao i svi njegovi saigrači.

Anri bez teksta: "Ovo moram da pokažem deci"

"Davao sam golove, osvojio sam mnogo trofeja, ali ovo će biti jedan od najboljih trenutaka. Nisam ni očekivao da će me uključiti, ali jesu, moraću ovo da pokažem deci", kazao je Anri.

"Video sam da dolazi. vi ste otišli, a ja sam ostao sam i pomislio 'Hej, čekaj!'. Rekao mi je 'Ti si moj idol, ti si moj idol'. Nisam znao šta da radim dok je to ponavljao. A, onda su bili oko mene, bilo je to nerealno", dodao je on.

Kada je video da fudbaler uskače u studio, legendarni američki fudbaler Klint Dempsi je ustao sa stolice. "Kad sam video da upire prstom u tebe, pomislio sam - gde je obezbeđenje?", rekao je legendarni američki fudbaler Klint Dempsi nasmejavši se.

Anri je dugo bio pod utiskom.

"Šalu na stranu, nikad nisam ni pomislio da ću biti deo slavlja na taj način, a da nisam postigao gol, niti sam bio na terenu. Toliko je to njima značilo. Video sam mu u očima to, bio je u transu. Kada je rekao: 'Ti si moj idol', pomislio sam 'OK, uf'. Nisam znao šta će se dogoditi, ali bilo je to posebno", kazao je Francuz.

"Moramo da ga dovodemo ovde", rekao je Francuz.

A onda se napadač pojavio u studiju

Izvor: YouTube/ CBS Sports Golazo America

Onda se pojavio Panamac koji obožava Anrija i dogovorili su se da razmene dresove, da njemu Anri da svoj iz Arsenala, a da Vaterman da njemu svoj iz reprezentacije Paname.

Pogledajte tu simpatičnu scenu.