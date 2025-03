Krilni napadač Ibrahim Zubairu jeste na prodaju, ali za mnogo više novca nego što je nuđeno Partizanu.

Fudbalski klub Partizan nalazi se u teškoj finansijksoj situaciji i narednih godina moraće da prodaje mlade fudbalere kako bi se iz nje izvukao, a jedan od onih koji bi ubrzo mogli da odu je Ibrahim Zubairu. Krilni napadač iz Gane ove sezone ima 11 golova i četiri asistencije u svim takmičenjima za crno-bele, što je dovoljno da se privuče pažnja.

Red klubova zainteresovanih za mladog reprezentativca Gane je dugačak, a prvi u njemu je holandski velikan Fejnord koji je u januaru imao konkretnu ponudu. Bili su spremni da Partizanu plane nešto preko tri miliona evra, ali crno-beli predvođeni Rasimom Ljajićem, Predragom Mijatovićem, Dankom Lazovićem i Srđanom Blagojevićem nisu bili spremni na taj transfer!

"Potencijalni reprezentativac Gane Ibrahim Zubairu privukao je pažnju klubova iz najboljih evropskih liga. Najbliži potpisu bio je Fejnord, iako je njihova ponuda od preko 3 miliona evra odbijena jer nisu dostigli traženu cenu fudbalera. Partizan čeka ponudu od preko 5 miliona evra kako bi prodao krilnog napadača, a tokom leta doneće odluku da li planira da ga proda ili zadrži", otkriva sajt "SportsBoom".

Partizan odbio 3.000.000 evra za najboljeg fudbalera: Otkriveno ko je hteo da ga odvede iz Humske

Svima u Humskoj jasno je da Ibrahim Zubairu ima najveću tržišnu cenu i da bi on mogao da bude najvažnija letnja prodaja Partizana. Crno-belima je neophodan novac za saniranje ogromnog duga, ali i za pravljenje konkurentnog tima, pa neće biti iznenađenje ukoliko momak iz Gane napustio Srbiju iako je jedan od najboljih igrača u timu Srđana Blagojevića.

Kako se Zubairu snašao u Srbiji?

Zubairu je u Partizan stigao sa Uba, gde je bio najbolji igrač Jedinstva. Bila mu je to prva epizoda u inostranstvu, nakon što je do tada igrao samo u rodnoj Gani. "To nije bio lak put za mene, ali mi je drago što sam ovde. Naporan rad i samopouzdanje bili su presudni u poslednjih nekoliko godina moje karijere. Vole me moj klub, navijači i saigrači i mislim da bi to trebalo da bude dovoljna motivacija da dam sve od sebe", rekao je Zubairu za SportsBoom.com.

Krilni napadač Partizana ove sezone igra odlično u Superligi Srbije i utisak je da se u potpunosti prilagodio novoj zemlji. "Pošto to nije moja matična država, možda nije sve 100 odsto u smislu da se viđam sa nekim od ljudi do kojih mi je stalo. Ipak, ova velika zemlja Srbija je za mene bila dom i zahvalan sam svima ovde na podršci i veri u mene. Samo želim da dam sve od sebe klubu", izjavio je Zubairu.

Da li Partizan može da napravi uspeh u Evropi?

Fudbaleri Partizana prethodnog leta su ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Konferencijsku ligu, a prolaz kroz samo jednu od te tri runde doneo bi im igranje u Evropi tokom čitave jeseni. Bio je to veliki neuspeh Partizana, ali Zubairu smatra da mogu mnogo bolje narednog leta.

"Imamo sjajan tim i dobrog trenera. Zašto ne mogu da sanjam? Moram. Verujem da je to trenutak o kome sanjaju svi u ovom velikom klubu i naši navijači. Nismo ovde slučajno; naša pozicija na tabeli Superlige govori o našim naporima. Ne želim mnogo da pričam, ali kao tim, mi smo veoma, veoma spremni za bilo kojeg protivnika", naveo je fudbaler Partizana.