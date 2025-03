"Došli i muž i žena": Najluđi nastup, Cakana pjevala na proslavi razvoda, bivši se zajedno veselili

Pjevačica Dragica Radosavljević Cakana uz smijeh otkrila na kakvoj je proslavi pjevala

Izvor: IG elita_farma_8_zadruga_

Pjevačica Dragica Radosavljević Cakana kaže da je jednom prilikom pjevala bivšim supružnicima na veselju, a koji su je zvali da im upriliči zlavlje povodom razvoda koji su organizovali.

Cakana je kroz smijeh govorila o svemu tome, navodeći da je to samo jedna tezga u karijeri, koja je vrlo neobična, kao i da ih je bilo još.

"Zvali su me da im pevam razvod, slavili su zajedno, tako da sam angažovana i za takve događaje. Sve sam pjevala, to jeste nešto neobično, ali dešavaju se takve stvari. Šta da radimo. Ljudi se vole, pa se u nekom trenutku to smanji i onda se rastanu, ta da se radi", rekla je Cakana u emisiji na Red televiziji.

(Blic, MONDO)