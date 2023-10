"NEŠTO SE STRAŠNO DEŠAVALO U TOM PERIODU!" Cakana progovorila o PORODIČNIM TRAGEDIJAMA!

Dragicu Radosavljević Cakanu spriječile su porodične tragedije da se uda crkveno za Nešu sa kojim je preko 20 godina.

Pjevačica Dragica Radosavljević Cakana (65) prije dvadeset pet godina pred matičarem i svjedocima rekla je svom suprugu Nebojši Negiću sudbonosno "da". Iako su se tada vjenčali u opštini, planirali su i crkveno vjenčanje, a do njega još uvijek nije došlo zbog nepredviđenih životnih okolnosti.

"Ja sam se vjenčala prije dvadeset godina, ali nisam crkveno i to je tako. Ta priča se vuče još od 2010. godine i izvlači se iz konteksta. Trebalo je da bude vjenčanje, ali tada se u mojoj porodici dogodilo par nekih tragedija, preminula mi je bratanica, posle toga brat, desile su se vrlo ružne stvari i mi smo to otkazali naravno", rekla je ona u emisiji i dodala:

Cakana još uvijek ne gubi nadu, pa tako kaže da će se uprkos svemu, posle toliko godina Neši uskoro zavjetovati na vječnu ljubav i pred Bogom. "Nisam željela o tome ni da razmišljam, to je trebalo da bude ipak porodično, da se vjenčamo u Gračanici, lijepa priča. Nešto se strašno dešavalo u tom periodu, odlazili su moji najdraži. Moja kuma je poželjela da mi to uradimo prošle godine, i ja sam željela da to završim, međutim, opet se desilo nešto nepredviđeno, ne tako tragično. I tada smo odložili, ali sigurno će se to desiti uskoro", zaključila je Cakana u emisiji "Grand Magazin".

