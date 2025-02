Vedrana Rudan je 2 puta pokušala da ubije oca: Video je u ovom izdanju i bacio na stakleni ormar, bila je krvava

Vedrana Rudan nije krila da se njegovom smrću nije previše uznemirila.

Izvor: Printscreen/Youtube/Happy

Vedrana Rudan poznata je po svom britkom jeziku i otvorenosti kada su u pitanju porodični odnosi. Tokom godina često je javno govorila o teškim trenucima iz svog detinjstva, a jedna od njenih najšokantnijih ispovesti dogodila se u jednoj emisiji pre nekoliko godina.

Tom prilikom osvrnula se na bolne događaje iz prošlosti i priznala da je dva puta pokušala da oduzme život svom ocu.

"Pokušala sam da ubijem oca kad sam imala 15 godina, ali mi nije uspelo. Pokušala sam i sa 20, ali je jedva ostao živ. On je mene uhvatio, ja sam imala 21 godinu, diplomirala sam i radila. Bila sam normalna žena. Tada su se nosile mini suknje, pa su onda preko noći došle u modu maksi suknje. Kao i svaka mlada devojka pratila sam modu. Onda sam bacila mini suknju i navukla maksi", započela je Vedrana svoju priču.

Izvor: Youtube printscreen/ Da sam ja NEKO

Kako je Vedrana dalje objasnila, sukobi sa ocem nisu bili retkost, a jedan poseban incident zauvek joj se urezao u sećanje.

"Onda je on došao u našu kuhinju, prostački me je odmerio i kaže mi: 'Juče si bila k*rva, a danas si časna sestra, odluči se'. Ja mu na to odgovorila: "Ne se*i." To je bio prvi put da sam u životu digla ton na oca. On, divljak, meni komentariše suknju koju sam sama kupila. On je tada prišao meni, zgrabio me za odeću i bacio u stakleni ormar. Bila sam sva u krvi i staklu. Majka se tresla. U tom momentu sam uzela šerpu punu gulaša i bacila mu je u glavu. On se nekako odmakao, bio je sav u krvi, majka je skoro umrla. Ja sam ga htela ubiti. Odvela ga je onda majka doktoru, zakrpio mu je rane i nakon toga se vratio u svoju kafanu i rekao konobarici da sam ga htela ubiti. Konobarica mu je tad rekla: 'A šta je do sad čekala?'. Tada sam otišla od kuće u nameri da se više nikada ne vratim", iskrena je bila Vedrana.

Nije se uznemirila kad je umro

Vedrana Rudan nije krila da se njegovom smrću nije previše uznemirila, ali se njegovog prezira seća i dan danas.

"Detinjstvo mi je bilo teško, ali mi je dalo snagu da prezirem ljude dok se ne dogodi suprotno. To je ono što mene čini jakom, to mi je usadio otac koji je prezirao ljude, pa tako i mene. Mlatio je mene, majku i sestru. Baku nije, jer je ona bila snažna osoba. Prezirem ljude, dok ne otkrijem nekoga ko mi se sviđa, a onda ga čerečim do smrti i tražim u njemu mane. Ne verujem apsolutno nikome, ne može me zavesti ni osvojiti niko. Na pola prstiju jedne ruke mogu nabrojati ljude koje volim. Sve druge ispitujem, svaki dan su mi na stolu za seciranje. Teško je živeti sa tim, bilo bi bolje da sam opuštenija, ali nisam", rekla je Vedrana u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Kuća Vedrane Rudan stara 400 godina: