Ostavila je muža zbog njega, a on ju je varao s muškarcima: Umrla mu je na rukama nakon tragične smrti sina

Svog prvorođenog sina izgubili su zbog napada, dok su bili na odmoru.

Bili su jedan od omiljenih holivudskih parova, Džon Travolta i Keli Preston su u braku proveli 28 godina. Njihova ljubavna priča započela je na komplikovan način, i prošla kroz mračne trenutke.

Kad su se 1989. upoznali na snimanju filma "The Experts'', Keli je bila u nesrećnom braku, a Džon se zaljubio na prvi pogled. Dvije godine kasnije, glumac ju je zaprosio, a to je bilo veliko iznenađenje za sve, jer nisu bili toliko dugo zajedno. Ipak, ona je pristala.

Kad su razmijenili zavjete, Keli je bila trudna s njihovim sinom Džetom, a 2000. godine stigla im je i ćerkica. Devet godina kasnije, izgubili su svog prvorođenog sina zbog napada, tokom odmora na Bahamima. Teški gubitak ih je slomio, te je porodica počela da prolazi kroz vrlo teško razdoblje.

Kad je ostao bez roditelja, Travolta je izjavio da nema veće tragedije od toga, a onda ga je život demantovao: "Mislio sam da je najteže u životu kada ostaneš bez roditelja, ali nije. Najteže je kad izgubiš dijete."

Godinu dana kasnije, sreću u porodici vratilo je rođenje njihovog trećeg djeteta, sinčića kojem su dali ime Bendžamin. Kako je jednom prilikom rekao Džon, dječak je vratio svetlost i radost u njihov dom. U tom trenutku bili su spremni za novo, srećnije poglavlje u svom domu i životu.

Keli se, inače, godinama suočavala s komentarima da ju je Travolta nekoliko puta prevario s maserima, kao i da je homose*sualac koji ju je koristio kao paravan. Nemali broj mladića optužilo ga je za se*sualno uznemiravanje, a čak su i neke slavne osobe o tome govorile kao o javnoj tajni. Slavna Keri Fišer jednom je izjavila kako "svi znaju da je Džon Travolta homosek*ualac".

2019. godine Džon i Keli proslavili su 28. godišnjicu braka, a tada su posvetili jedno drugom emotivne poruke na društvenim mrežama.

"Mom najdražem Džoniju, najboljem čovjeku kojeg poznajem. Dao si mi nadu koju sam izgubila, volio si me strpljivo i bezuslovno. Natjerao si me da se smijem jače nego bilo koje ljudsko biće... Dijelili smo najljepše uspone i, ponekad, padove. Ti si tata iz snova i činiš život tako zabavnim. S tobom znam da ću uvijek biti dobro, šta god se dogodilo. Voljeću te zauvek i potpuno", poručila mu je.

Godinu dana kasnije, 2020. Keli je preminula nakon dvogodišnjeg liječenja od raka dojke.

"Teška srca javljam vam da je moja prelijepa supruga izgubila dvogodišnju bitku s rakom dojke. Hrabro se borila uz našu ljubav i podršku. Porodica će zauvek biti zahvalna njenim divnim doktorima, kao i prijateljima koji su bili uz nju. Uvijek ćemo se sećati Kelinog života punog ljubavi", napisao je Džon tada i potvrdio tužnu vijest.

Inače, mnogi pamte glumicu i iz spota benda Maroon 5 "She will be loved", u kojem je igrala fatalnu zavodnicu.

Prisjetimo se njihovih zajedničkih porodičnih fotografija koje su dijelili na Instagramu:

