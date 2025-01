"Sjedio sam s tastom, a cio stadion mi psuje ženu": Kalinić otkrio šta je doživio sa bivšom suprugom i njenim ocem

Voditelj Milan Kalinić prošle godine se razveo od supruge Sandre, a sad je iznio u javnost njihove privatne detalje, o kojima dosad nije pričao.

Voditelj i glumac Milan Kalinić, često ističe da je strastveni zvezdaš, a jednom priliko je otkrio kako je izgledalo kad je njegova, sada već bivša žena Sandra došla na jednu utakmicu sa njim, a na pomenutoj utakmici bio je i Sandrin otac.

"Prva utakmica u životu na koju mi je došla žena, zajedno sa mojim tastom dragim, sa njenim ocem... To je takav derbi, ljudi, da je morala, verujte mi, da dođe žandarmerija. I bilo je dosta ljudi, bilo je sigurno 500, 1.000 ljudi, sve navijači!" otpočeo je Milan.

Milan Kalinić i njegova žena na meti napada navijačahttps://t.co/Z2fLW9mZtjvia@YouTube — Mariel (@malasirena111)January 2, 2025

"Kreće u jednom trenutku: 'J***mo ti ženu, Milane'. I to bruji! I moj tast ovako, među njima, oni nemaju pojma... Gleda, gleda, gleda... To bruji, Sandra umire od smeha, on sluša... I samo tast u jednom momentu kaže: 'Izgleda da te ovi dobro poznaju' (smeh)", zaključio je Milan Kalinić za "Unu", u svom stilu.

Milana devojka prijavila za nasilje

Skandal u koji je bio umešan pred sam kraj 2024. godine, kada ga je devojka prijavila za nasilje, uzburkao je jeavnost. Milan je demantovao ove navode, a onda je kao bomba odjeknula vest da je dobio otkaz na televiziji. Njegova bivša žena se neduga nakon toga oglasila na mrežama, a njena objava privukla je veliku pažnju.

"Volela bih da u Novoj godini svi dobijemo ono što zaslužujemo, a ne ono što želimo. Prvo, mislim da je to pošteno, a drugo - želje su kad-kad ništa u odnosu na ono što nam stvarno treba i pripada. Prednjače li nam želje ili zasluge, znaćemo po tome da li smo prvu rečenicu doživeli kao kletvu ili blagoslov", glasio je prvi citat.

Druga poruka koju je Sandra poslala glasila je ovako: "Zahvali se sebi za sve što si izdržala. Izvini se sebi za sve što si podnosila. I samo hrabro u 2025. godini", piše Story.

