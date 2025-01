"Iza mene je godina prepuna novih lekcija": Objava Marije Šerifović koja je za par sati prikupila 50.000 lajkova

Marija Šerifović objavila dirljivu fotografiju sa sinom, oglasila se i Aleksandra Prijović.

Objava Marije Šerifović je u kratkom vremenu prikupila više od 38.000 oznaka 'sviđa mi se', a sada već borji preko 50.000! U komentarima joj se javila i regionalna zvezda Aleksandra Prijović, koja je ostavila emotikon srca. Na to joj je Marija odgovorila emotikonom poljupca.

Marija je objavila dirljivu fotografiju na Instagramu sa sinom u naručju, a uz objavu je dodala i pjesmu "It's the Most Wonderful Time of the Year" Endija Vilijamsa.

"Iza mene je godina puna izazova i novih lekcija. Iza mene je godina u kojoj sam i službeno naučila šta je ljubav i šta znači voljeti. Konačno je sve na svom mjestu. Turneja 'Dolazi ljubav' vodila nas je kroz Zagreb, Rijeku, Osijek, Slavonski Brod, Sarajevo, Tuzlu, Podgoricu, Skoplje, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Dizeldorf... Uspomene koje ću pamtiti zauvijek!!! Hvala vam što ste tu i što starite zajedno sa mnom. Hvala mojoj porodici i prijateljima što su bili tu. Pored vas se zaista može mirno spavati. Idemo napred jednako vrijedno, jednako pošteno, prema svijetu i ljudima. Voli vas sve Sheky! Srećna Nova godina", napisala je pjevačica.

