"Jedva sam čekala da se ova godina završi": Ana Radulović o razvodu nakon 11 godina braka sa pjevačem

Voditeljka Ana Radulović otkrila i da bi voljela da sin "povuče" na oca, Mirčeta Radulovića

Voditeljka televizije Pink, Ana Radulović, nedavno je saopštila da se nakon 11 godina razvodi od supruga Mirčeta Radulovića, a sada je progovorila o njihovom rastanku. Ana Radulović je sada sumirala 2024. godinu koja joj nije bila nimalo laka.

"Generalno nije bila moja godina, stvarno, pamtim mnogo bolje godine i dane... Ovu godinu sam jedva čekala da završim, da se završi, nije bila moja godina. Nadam se da ću izaći mudrija ove godine, već sam krenula da mijenjam odluke, stavove i razmišljanja, nadam se da ću promijeniti i ponašanje i da će biti bolja godina, naučila me je mnogim stvarima", rekla je Ana i dodala:

"Zbog tih nekih čudnih događaja i nekih koje nisam očekivala da se dese, nisam uspjela da ostvarim planove. Naučila sam da volim sebe, baš zato što je bila teška i shvatila sam da pored određenih najbližih ljudi, sam ustvari sama sebi jedini prijatelj 24 sata i uvijek sam bila jedini prijatelj sama sebi. Zadovoljna sam, šalu na stranu, ne spavam, ne stižem! Sad ću još više da sijam, ispunjena sam, kao što sam ti rekla, zato što je sa djetetom, sve onako kako sam mogla da poželim, kako u školi, tako i privatno, sve je na mjestu i svi smo zdravi".

Ana je otkrila da li sina Kostu vidi kao svog naslednika kada je voditeljstvo u pitanju, ili pak misli da će krenuti očevim stopama i postati pjevač.

"Iskreno, moj sin toliko priča, da me ne bi čudilo da me naslijedi, ali ja bih mnogo više voljela da nasledi Mirčeta, da pjeva, da ima njegov talenat, da bude neko kao što je on, ali toliko priča, da on mene budi, on koji mene kritikuje, priča od 7 ujutru... Ja sam toliko srećna što je on pričljiv, nije ni stidljiv, tako da, samo nek je živ i zdrav, ali ako smijem da kažem svoju želju, moja želja je da povuče na Mirčeta".

