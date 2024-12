Jovana Jeremić otkrila datum vjenčanja sa Draganom: Prvi put će se "da" reći u crkvi, a zove "samo" 300 ljudi

Voditeljka je otkrila i kako želi da izgleda svadba

Izvor: Instagram/Jovanajeremic

Voditeljku Jovanu Jeremić nedavno je vjerio biznismen Dragan Stanković sa kojim je već neko vrijeme u srećnoj vezi, a sada je prvi put progovorila o planovima za svadbu.

Kako je istakla, ona tačno ima datum za svoje vjenčanje, ali ne i godinu.

"Prvo, ono što ljudi ne znaju, ja se nikada nisam vjenčala u crkvi. Nemam duhovni brak i želja mi je da se vjenčam 'pred Bogom' i da to stvarno bude za cio život. Želim da to vjenčanje bude na nivou zaista u svakom smislu, da dolikuje jednoj ženi, zvijezdi kao što sam ja. Ne da bude preveliko, bacanje para ne podnosim, ali za jedno 200 do 300 ljudi, to da. Želim da bude sve gala, onako kako sam zamislila. Želim da bude intimna atmosfera, ogromna vjenčanja ne volim. Ni na rođendan ne zovem puno ljudi. Vjenčanje će biti u oktobru, volim datum 10.10. taj datum mi je baš top. E, sad, koje godine, to ćemo da vidimo."

Izvor: Instagram printscreen /jeremicjovana

Jovana je otkrila kako je njena ćerka Lea reagovala na to što će se udati.

"Nije svjesna toga, još joj to nisam rekla. To je vjeridba koja je došla spontano. Jedna stvar je šta ja želim, muškarac je taj koji to mora da inicira. Za ženu je vrlo važno da zna šta hoće. Muškarci ne shvataju da nisu oni važni toliko koliko daju sebi za pravo. Zapravo, žena je ta koja bira. Ako jedan muškarac neće, ima ko hoće. Tako je uvijek bilo i biće. Žena nikada ne može da izgubi, može samo muškarac kada prokocka pažnju i ljubav žene koju više nikada neće pronaći, jer danas je jako teško naći ženu koja je ozbiljna, ostvarena, koja je uspješna kao što sam ja. Nije da hvalim sebe, ali u svom okruženju ne poznajem nijednu ženu koja ovako kompletna ličnost poput mene, a da je ovako mlada i da zna šta hoće".

Izvor: Informer/ Mondo Jelena Sitarica