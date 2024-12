Goran Bregović promijenio lični opis: Uradio fejslifting u Turskoj, iskeširao 5.000 eura, ovako sada izgleda

Da je nešto promijenio na sebi videlo se i nedavno kad je Bregović, posle dužeg vremena došao u Srbiju

Kako saznaje Kurir, Goran Bregović odlučio je da ode pod nož. Muzičar je prije nekoliko mjeseci uradio fejslifting na jednoj privatnoj klinici u Turskoj i za to iskeširao vrtoglavih 5.000 eura!

Da su rezultati vidljivi, govori i podatak da Brega sada izgleda deset, a možda i 15 godina mlađe u licu, a tu su i fotografije od prije i sada kao dokaz da se pomenuta intervencija i te kako isplatila.

"Brega nije žalio novac kako bi se podmaladio. Iako ima 74 godine, sad izgleda kao da ima 60. Fejslifting je uradio u Istanbulu u jednoj privatnoj klinici. Koliko znam, to zadovoljstvo je platio 5.000 eura. U pitanju je vrhunski plastičar, tako da sve djeluje potpuno prirodno. To više nije nikakav bauk, to rade i obični ljudi, a kamoli muzičari svjetskog ranga, kakav je i naš Brega", rekao je sagovornik za Kurir.

Inače, da je nešto promijenio na sebi vidjelo se i nedavno kad je Bregović, posle dužeg vremena došao u Srbiju. Mnogi su tada kad su ga videli na beogradskom aerodromu komentarisali da izgleda sveže, pa su se pitali u čemu je tajna njegovog mladalačkog izgleda.

Jedan od najpoželjnijih na našim prostorima

Podsjetimo, Goran je decenijama držao titulu jednog od najpoželjnijih muškaraca na našim prostorima, a kako su stvari do nedavno izgledale, činilo se da to mesto mora da prepusti nekom drugom. Oni koji detaljno prate njegov rad, lik i djelo složili su se da je vrijeme učinilo svoje, a oni ostali, pak smatraju da su blijeda koža, ispijeno lice i podočnjaci posledica nečeg ozbiljnijeg.

Očigledno je da je Brega tim pričama odlučio da stane na kraj, pa je sada makar na kratko "zaustavio vrijeme". Ovakva intervencija smatra se najefikasnijom u svjetu estetske hirurgije i mnogi je nazivaju trajnim rešenjem. Međutim, naravno da nije trajno rešenje jer koža posle takve operacije nastavlja normalno da stari, a efekat podmlađenog lica traje prosječno oko pet godina.

