Ostala u kontaktu s cimerkom iz zatvora: Romana progovorila o najtežim danima, pevala Sinana Sakića dok je bila u ćeliji

Pevačica Romana Panić u emisiji Ognjena Amidžića otkrila detalje iz pritvora u Australiji

Izvor: Instagram/romana_panic

Pevačica Romana Panić je pre četiri godine završila u zatvoru u Brizbejnu, o čemu je govorila sada u emisiji Ognjena Amidžića.

Voditelj je pitao o pesmi koju je najčešće pevala dok je bila u pritvoru, na šta je Romana odgovorila da bi i sada zaplakala kada bi je zapevala.

"Sad kad bih sad počela da pevam sigurno bih zaplakala. Stvarno sam pevala "Ako se ne vratim" od Sinana Sakića. Hodala sam tako i to sam pevala, bila sam u ludilu",rekla je pevačica pa otkrila da je i dalje u kontaktu s prijateljicom koju je upoznala u zatvoru.

Izvor: Instagram/romana_panic

"Iz Brazila da, čujemo se preko Instagrama. Jaoj da, ona je godinu dana bila u imigracionom. U dobrom hotelu, ali godinu dana nije mogla da dođe do Brazila, sad se udala, dobila dete".

Romana je 2020. godine završila u zatvoru zbog pljačke bankomata u Brizbejnu. Ona je nedavno progovorila o problemu koji ju je snašao:

"Toliko je bilo teških momenata, pokajanje uvek postoji. Svi smo mi samo ljudi i pravimo moje greške. Ja sam svoje greške priznala. Srce me uvek vodilo i srljala sam, ali ne kajem se što me vodilo srce. Da bih neke stvari ispravila i da bih bila mudrija kada bih dobila priliku, sigurno da bih, ali onda ne bih ispala ovoliko dobra kasnije. Sva ta iskušenja dovedu čoveka da se ili sruši i izgubi ili da evoluira skroz. Na mene je to uticalo kao na osobu i nadam se da ću pokazati javnosti da je to tako", rekla je ona ranije za Blic i otkrila da joj sa estrade niko nije okrenuo leđa nakon hapšenja.

"Niko! Zaista mi niko od kolega nije okrenuo leđa, smejemo se tome sada. I ja se smejem. Zaista se trudim da iz Australije pamtim samo lepe stvari".

(Telegraf, MONDO, D.P)