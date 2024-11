Sofija Šašić "skinuta" sa leta: Problem napravilo njeno ime, niko joj ne veruje kako se zapravo zove

Mlada dizajnerka je doživela neprijatnu situaciju zbog onoga što joj piše u dokumentima.

Mlada dizajnerka Sofija Šašić nedavno je otkrila u kakvom se neverovatnom problemu našla samo zbog svog imena. Kako je ispričala, glavni "kamen spoticanja" je to kako se zapravo njeno ime piše.

Kako je rođena u Nemačkoj, upisana je kao Sophia, a zbog toga su je svojevremeno i "skinuli" sa leta.

- Ne veruju mi da se moje ime pravilno piše Sophia Laura Šašić, a zapravo sam rođena u Nemačkoj i tamo se ime Sofija piše sa "ph". Morala sam da steknem tu naviku da pišem svoje ime tako jer u dokumentima mi tako piše, i najveći problem su mi definitivno bile avionske karte. Kažem ja nekoj ženi da mi otkuca avionsku kartu kao Sofija Šašić, a meni u pasošu piše Sophia Laura Šašić i otkažu me i skinu sa leta", ispričala je u podkastu "Voštkast.tv".

Inače, u javnosti se mnogo polemisalo i o njenom odnosu sa ocem Željkom, ali i sa nekadašnjim očuhom Acom Lukasom.

- Bilo mi je čudno i da prihvatim i da živim sa njim, ali sam sve prihvatila vrlo brzo. Ja sa svojim tatom pričam otvoreno, da je to čovek sa kojim sam ja odrasla. Ja sam deset godina sa njim živela i on me je dobrim delom i vaspitavao. To je jedna velika istina i ne zamera to meni on, a i zašto bi - započela je i demantovala navode da su Aca i Željko u bliskom odnosu.

- Aca i Željko nemaju nikakav odnos. U periodu života kada nismo pričali par godina njih dvojica su se čuli telefonom i to je bio jedan normalan i privatan razgovor, ali se oni nikada nisu sreli - kaže Sofija.

O pomirenju sa ocem

Sofija je priznala da je odluka o pomirenju sa Željkom Šašićem bila njena, ali da ju je u svemu podržao i Aca Lukas.

- Postojao je teret gde sam se ja pitala: "Bože, šta će moj tata da kaže na mog očuha", ali je bio i teret šta će Aca da kaže na to što sam se nakon toliko godina pomirila sa Željkom. Aca me je i sam najviše terao da se sa tatom pomirim. Aca i Željko nikada nisu bili bliski, sve što se o tome priča nije istina. Jedino što su se poznavali je preko estrade i bili smo jedno vreme komšije - rekla je ona u podkastu "Voštkast".

