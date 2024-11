JK javno prozvala Macu zbog komentara o "jahanju" Vranješa: Ponizila i Maju Berović nakon snimanja u romskom naselju

"Mala od skandala" nije štedjela koleginicu i voditelja koji ju je nedavno isprozivao.

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen

Pop diva Jelena Karleuša poznata je kao neko ko nema dlake na jeziku, te da nema problem da svoje mišljenje o određenim situacijama i ljudima kaže javno. Nebrojeno puta je kritikovala i kolege, ulazeći u estradne ratove, a sada se prvi put dotakla dvije poslednje priče koje su uzburkale domaću javnost.

Karleuša je nedavno prokomentarisala povratak Maje Berović i njenu odluku da spot snima u romskom naselju, a potom se dotakla i skandala sa voditeljem i glumcem Draganom Marinkovićem Macom.

Podsjetimo, pjevačica se osvrnula se na težak život romske zajednice u Srbiji, a onda se žestoko obrušila na Maju Berović, koja je svoj novi spot snimila u mahali okružena siromašnim Romima.

Pjevačica je ovom prilikom pohvalila Zejnu, koja je prva javno iskritikovala Maju zbog njenog poteza, koji je oštro dočekan u javnosti, a posebno na društvenim mrežama.

Izvor: Instagaram/karleusastar

"Prvi put vidim jednu javnu ličnost, zove se Zejna, koja je javno i glasno i konkretno podigla glas u ime svog naroda. Ono što mogu da kažem je bravo! Usprotivila se maloumnom ismijevanju romske muke, jada i nemaštine u spotovima raznih Mayiyauya Berović (iako ta mučenica nije imala svjesno lošu nameru, sem što je ne pretjerano inteligentna pa je povjerovala kad su joj rekli da je baš fora da đipa srećno ispred napaćenog naroda u udžericama a onda sjedne u svoj gastos džip i ode u toplu kuću). Bravo Zejna! Bravo za javnu lekciju! Lekciju svima nama! Bravo za podizanje glasa! Bravo za borbu protiv duboko ukorenjenog rasizma! Nadam se da će mnoge javne ličnosti romskog porijekla pomoći svom narodu, ali i svima nama koji zajedno živimo da otvorimo oči!", napisala je Jelena na instagramu.

Izvor: Kurir

Maja Berović se oglasila nakon prozivki, a Jelena je sada to prokomentarisala.

"Kako je odgovorila, takav joj je kambek, takva joj je i karijera, tako se i zove, takav joj je i album. Mislim da je svojim odgovorom sve rekla", započela je Jelena za Kurir, a potom se dotakla i situacije sa Macom koji ju je javno isprozivao.

Podsjetimo, voditelj je u jednoj emisiji ružno govorio o Karleuši.

"Onaj Vranješ fudbaler, kad je bio skandal, kad je izjahao gospođu Karleušu. Tad sam napisao na društvenoj mreži "Draga JK, posle j nema k", tako da ne znam šta se sad kaješ", izgovorio je voditelj i glumac na jednoj crnogorskoj televiziji.

Njegove reči zgrozile su mnoge, a Jelena je sada prvi put prokomentarisala situaciju.

"Ismijevati i vrijeđati žene na društvenim mrežama a sebe nazivati muškarcem na takav način kao što je on mene prozvao... Meni je žao što sam ja žensko. Njegova sreća je što sam žensko i što sa ove pozicije ne treba da se spuštam na taj nivo osim komentara. Sram ga bilo! Nadam se da mu se neće desiti nikada da više tako nešto kaže ni za jednu ženu, a da ne dobije ono što je zaslužio."

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Ipak, i pored tih uvreda, on je od tebe tražio da se slikaš sa njegovom ćerkom?

"Da li je to bila ćerka ili neka njegova riba, žena, mene to ne interesuje. To su ljudi bez obraza. Ova naša estrada, scena je puna ljigavih ljudi, oni su svi ljigavi. Zato ja predstavljam nekoga ko se ne uklapa i ne druži ni sa kim i koga mnogi ne vole. Ja ne mogu ljigavo, ja kažem šta mislim i osjećam i sama sam protiv svih. Nekada je i to poštenije nego prosto se lažno smijati i keziti. Kada bih ga vidjela, ne bi mu ostala dužna. Ja sam takva", zaključila je Karleuša.

Izvor: Kurir.rs/ Mondo Jelena Sitarica