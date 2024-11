Jovana Jeremić doživela infarkt: Paralisao je bol u grudima, počela da se guši, bivši joj dao veštačko disanje

Voditeljka se prisetila strašnog iskustva.

Jovana Jeremić nedavno je se prisetila svog traumatičnog iskustva sa Crnogorskog primorja, kada je doživela manji srčani udar. Dok je uživala na plaži, sunčajući se i čitajući knjigu, iznenada je osetila snažan talas vrućine i oštar bol u grudima koji ju je potpuno paralisao.

Tadašnji suprug, Vojislav Milošević, primetio je njeno stanje i brzo reagovao, što joj je spasilo život.

Jovana je opisala trenutke kada je počela da se guši, naglašavajući koliko je Voja bio pribran i spreman da joj pomogne. Nakon što ju je izvukao iz vode, pružio joj je veštačko disanje, a zatim je odveo u bolnicu, gde je dobila neophodnu terapiju.

- Doživela sam blaži oblik infarkta koji, na svu sreću, nije ostavio nikakve posledice. Nije mi bilo ni na kraj pameti da može tako nešto da me zadesi - prisetila se Jovana.

- Sunčala sam se čitajući knjigu i u jednom trenutku mi je postalo pakleno vruće, pa sam bukvalno otrčala do mora i skočila u vodu. Odjednom mi se slošilo, počela sam da se davim. Strašan bol u grudima me je paralisao, ostala sam bez vazduha. Voja je primetio da se nešto dešava sa mnom, izvukao me je iz vode, dao mi veštačko disanje i odmah odvezao u bolnicu.

- Rekli su mi da je to bio zastoj srca jer sam pregrejana skočila u hladnu vodu. Odradili su mi sve potrebne analize i dobila sam terapiju koju redovno pijem. Eto, sve je dobro zahvaljujući mom bivšem mužu. Spasao mi je život, a ja sam mu pokvarila odmor - ispričala je svojevremeno voditeljka Pink za "Svet".

