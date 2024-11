"Gledali nas kao da smo im pobili pola familije"! Jovana Jeremić o negativnom iskustvu u Americi

Jovana Jeremić se danas vratila iz Amerike gdje je pratila predsjedničke izbore

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Jovana Jeremić, koja je osam dana provela u Sjedinjenim Američkim Državama odakle je izvještavala s predsjedničkih izbora, stigla je u Srbiju i odmah je sumirala utiske o boravku u SAD.

"800 minuta televizijskoj materijala, 60 uključenja, pet država smo prešli... Bio je jako izazovno, malo smo spavali, više smo radili. Nisam bila umorna ni u jednom momentu. Ljudi su tamo jako korektni, sve rade po pravilima, to me je malo nerviralo. Ono što mi se ne sviđa je to što su u Njujorku jako neljubazni u restoranima, bukvalno kao da si mu pobio pola familije kad uđeš u restoran. Mi nismo takav narod", rekla je voditeljka, a potom uporedila Njujork s Vašingtonom.

"U Vašingtonu je drugačije. Tamo su ljubazni i tamo je sve moć. Kad staneš na ulicu odmah osećaš moć".

Jovana je istakla da nije bila u štabu izabranog predsednika Donalda Trampa jer su tu mogućnost imali samo američki mediji i pojedini svetski, ali je dodala da će otići kod njega kada bude radila intervju sa njim.

"Kad sam krenula u Ameriku rekla sam da meni nije cilj da odem i izveštavam sa ulice, to je mogao svako, i ko nije novinar. Ono što želim da kažem da akreditaciju za Maralago nije nije dobio, ko je išao mogao je samo da izveštava ispred štaba Donalda Trampa, zato mi nismo ni išli tamo. Što bih išla kad bolje da budem u štabu Kamali Haris i da budem korisnija. Ja ću kod Donalda Trampa da idem kad budem radila intervju sa njim jer tada ima svrhu moj odlazak u Maralago".

