"Izmišljotina, neko me mrzi": Bosanac se odmah oglasio o svom sinu, optuženom za zlostavljanje devojke

Aleksandar bi mogao da dobije šest meseci kućnog pritvora.

Kada je u javnost dospela vest da je protiv sina Dragana Stojkovića Bosanca podnet optužni predlog zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje devojke, kompozitor je za 24sedam rekao, kako ništa od napisanog nije istina, pa poručio sledeće:

"Pa to je stara vest, ponavljaju se vesti, ja nemam šta da kažem. Što bi rekao Šojić, neko me mrzi! To je izmišljeno još prošle godine, neko me mrzi", rekao je Bosanac.

Na pitanje da li je njegov sin stvarno počinio krivično delo zlostavljanja i mučenja, Dragan je odgovorio kratko: "Ne znam Boga mi, nisam tu", rekao je on.

Iako je javni tužilac predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim zbog sumnje da je izvršio krivično delo Zlostavljanje i mučenje, kompozitor kaže kako ovim slučajem neko radi protiv njega.

Podsetimo, javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim i da ga osudi kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) meseci i istovremeno odredi da će se ona izvršiti tako što će je okrivljeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, sa primenom elektronskog nadzora, te da mu u izrečenu kaznu uračuna i vreme provedeno u zadržavanju i da se okrivljenom izrekne mera zabrane približavnja i komunikacije sa oštećenim iz člana 89a Krivičnog zakonika u trajanju od tri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke, kao i da sud okrivljenog obaveže da nadoknadi troškove krivičnog postupka Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Brutalno je maltretirao, vređao i pretio ubistvom



On je od 26.04.2023. godine do 30.04.2023. godine na Novom Beogradu primenom sile i pretnje oštećenoj J.M. naneo veliki bol i teške patnje, sa ciljem da se od nje dobije priznanje i da se ona zastraši i nezakonito kazni.

Optuženi je 26. aprila prošle gdine, došao do salona gde radi oštećena i naredio joj da izađe iz salona i da uđe u njegov automobil, govoreći joj: "Ubiću te, stani ovde, j....." a zatim odvezao oštećenu u restoran, te dok je sedeo sa oštećenom, okrivljeni je počeo da ispoljava ljubomoru, tako što joj je stalno prebacivao za njen prethodni emotivni život, tražio informacije o njenom prethodnom braku i bivšim emotivnim vezama, uhvatio oštećenu obema rukama za vrat, dok je palcem desne ruke sve vreme pritiskao donji deo njene vilice, govoreći joj da je kurva, da pruža se*sualne usluge za novac, te je od nje zahtevao da pozove i njegovu majku i svoju majku da im kaže da je kurva i da pruža se*sualne usluge za novac, što je ona i učinila. Okrivljeni je zatim nastavio da viče na nju, polivao je vodom, bacao je ostatke hrane i salvete u dekolte, obema rukama stiskao ponovo vrat, zatim pritiskao palcem vilicu, vukao i čupao za kosu, pretio da će je ubiti i polomiti vilicu", navodi Telegraf.

