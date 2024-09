"Neću da sjedim sa tobom, završena priča": Isplivao privatan razgovor Seke sa mužem, Veljko joj zamjera jedno

Seka Aleksić ispričala detalje jednog razgovora sa Veljkom.

Izvor: Instagram/screenshot/seka_aleksic

Pjevačica Seka Aleksić redovno komunicira sa svojim fanovima na Tiktoku i sa njima dijeli brojne privatne trenutke.

Kako slovi za nekog ko iz svog braka ipak ne iznosi mnogo detalja u javnosti, oni najviše vole da čuju upravo priče koje se tiču nje i njenog supruga Veljka Piljikića. Pjevačica je sada ispričala šta joj Veljko otvoreno zamjera, a njeno izlaganje zasmijalo je mnoge.

Kako je objasnila na snimku, Seka i Veljko je trebalo da idu zajedno na rođendan, a na slavlju je trebalo da bude ljudi o kojima pjevačica nema lijepo mišljenje, što njen suprug svakako zna, pa je zamolio da se "pripremi".

"Treba da idem sa mužem na neki rođendan, a on pošto zna moje mišljenje o nekim ljudima koji će biti tamo, počeo je da me priprema: 'Molim te lijepo se javi'... A ja ne mogu da sjedim u društvu ljudi koji mi ne prijaju, odlučila sam davno da to ne radim. Nemam šta sa tim ljudima da pričam, ne želim da dođem u situaciju da ih kulturno naduv*m i onda je bolje da ne budem blizu tih ljudi. Kaže on meni da sam onakva, ovakva, da moram da odglumim nekada i da budem kulturna", objašnjavala je Seka i nastavila:

"Zašto bih ja morala da sjedim u društvu ljudi koji mi ne prijaju ako ja to jednostavno ne želim? Ne možeš da mi priđeš. Ne možeš da mi oduzimaš energiju i ne možeš da budeš blizu mene jer si baksuz. Neću da sjedim sa tobom i završena priča. Niko ne može da me ubijedi da sjedim sa lošim ljudima i energetskim vampirima ukoliko ne želim. Iš od mene", poručila je Aleksićeva.