"Normalno je da jedete pasulj dva dana, ne da slikate Dubai": Seka Aleksić žestoko iskritikovala javne ličnosti

Pjevačica Seka Aleksić u emisiji rekla "šta je normalno, a šta nije" pričajući o sadržaju koji javne ličnosti plasiraju na društvenim mrežama

Izvor: K1 prinscreen

Pjevačica Seka Aleksić, aktivna je na društvenim mrežama, gdje nerijetko objavljuje slike i snimke koji nemaju veze sa estradnim životom. Nedavno se, pred polazak djece u školu, obratila roditeljima i istakla da je važno da popričaju sa svojim naslednicima, a sada je, gostujući u jednom podkastu, iskritikovala sadržaj koji se plasira na društvenim mrežama.

Seka je istakla da je sve ono što nam javne ličnosti na njima plasiraju - laž.

"Normalno je da jedno dijete nosi trenerku tri dana u školu dok je ne isprlja, pa onda kad je isprlja, opere mama pa opet se osuši pa idemo ponovo. Nije normalno da svaki dan mijenjaš garderobu. To djeco nije normalno. Nije ljudi normalno da gledate javne ličnosti sve po društvenim mrežama koje reklamiraju sve i svašta, koji reklamiraju preskupe proizvode , šminku, skupe živote, Dubai...To nije normalno, to nije istinit život", rekla je pjevačica u jednom podkastu na WTF radiju.

"Normalno je da ste kući, da niste u Dubaiju,normalno je da jedete pasulj dva dana ili punjene paprike, musaku ili sarmu, nije normalno da jedete kavijar, gambore, lignje i tako dalje...svaki dan u Dubaiju na terasi da snimate more to nije normalno. To su lažni životi".