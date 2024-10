"Teu je dečko zaključao": Seka otkrila kakav problem Tairovićeva ima i da je Brenin sin bio zaljubljen u nju

Seka Aleksić otkrila je da je naslednik Lepe Brene bio zaljubljen u nju, ali i kakav, kako kaže, ozbiljan problem ima Tea Tairović.

Izvor: Instagram/tea_tairovic

Seka Aleksić, koja je nedavno izazvala buru komentarom u kom je spomenula Anu Ivanović, bila je gošća jednog hrvatskog podkasta u kome je pričala na razne teme, a po prvi put je otkrila i da je sin Lepe Brene, Viktor Živojinović svojevremeno bio ludo zaljubljen u nju.

Seka je žestoko iskritikovala i svoju koleginicu i saradnicu Teu Tairović, istakavši da je neprofesionalna jer mnogo kasni.

"Nedavno sam se obradovala kad sam vidjela Lepu Brenu i njenog sina Viktora, koji je sjedio pored mene. Pričao mi je da radi majci neke vizuale za koncerte. Ja Viktora poznajem od kad je bio djiete i nikad neću zaboraviti kad mi je donio ljubavno pismo na snimanje. On je bukvalno imao šest godina i dolazi Brena i kaže: 'Znaš šta, Seko, moj sin je zaljubljen u tebe i donio ti je pismo'. I on dolazi stvarno i donosi pismo, tu su neka srca. I on tu piše da me voli i to. I sad on sjedi, čovjek ozbiljan, jedan visoki i veliki, tu pored mene i kaže: 'Ja mami radim vizuale' i pokazuje šta radi. Mislim, zanimljiva mi je bila ta priča. To dijete je sad odraslo i on sad majci nešto radi. Onda sam poželela da i moj sin meni tako nešto radi", priznala je Seka u podkastu "Extra FM".

Aleksićeva je ispričala i da je Teu Tairović sadašnji dečko nedavno zaključao u stanu i da je zbog toga kasnila na sastanak sa njom 45 minuta.

"Tea ima ozbiljnih problema sa kašnjenjem. Ona jako kasni i to jedino što mi se kod nje ne dopada jer profesionalci ne smiju da kasne. Ne mogu to sebi da dozvole i to je veliki luksuz. Prije neki dan smo imali sastanak i ona je baš dugo kasnila - 45 minuta. Zaključao je dečko u stanu i odnio je ključ, zaboravio je da ostavi drugi", ispričala je Seka Aleksić i dodala:

"Ona nije mogla da izađe. Ja sam sad htjela da izbacim četiri pjesme, ali smo imali problem jer nismo imali četvrtu pjesmu. Tea je kasnila, ona je kriva. Kad odete na nastup kod Tee, kažite joj da se malo ubrza. Ali će verovatno u nekom trenutku da poradi na tome ovih dana. Tea i ja smo već par mjeseci non-stop na vezi i pričamo. Ona je kasnila sa tom četvrtom pjesmom i ja sam joj rekla: 'Tea, ja imam pripremljene spotove'. A ona kaže, baš se iznervirala: 'Izvini, a ko još ima snimljene spotove, a nema pjesme?' Ja joj kažem - ja", završila je Seka.