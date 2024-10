"Arkan je ubio brata Džeja Ramadanovskog": Šok izjava Jelene Karluše, kaže "znao je to, a morao da ga zabavlja"

Jelena Karleuša je, govoreći o filmu o pokojnom Džeju Ramadanovskom, spomenula Željka Ražnatovića Arkana

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Bioskopska publika je ove godine pogledala film o Džeju Ramadanovskom, pjevaču zbog kojeg su nakon vijesti da je preminuo paljene baklje na "njegovom" Dorćolu, i kojeg je na velikom platnu dočarao Husa Alijević.

U jeku priče o filmu, u kojem gledamo njegov put od doma do uspjeha devedestih, pjevačica Jelena Karleuša se u jednom intervjuu prisjetila tog perioda i rekla šta misli o filmu, ali i spomenula pokojnog Željka Ražnatovića Arkana.

"Sjećam se da sam ja kao djevojčica koja je tek završila osnovnu školu 1995. godine snimila prvi album. Tako da usred tih nesrećnih 90-ih, jedna klinka sa Fontane iz jedne osnovne škole ozloglašene gdje je nekoliko dečaka do osmog razreda ubijeno u školskom dvorištu jer su to takve godine bile, snimila prvi album. Sjećam se heroja 90-ih, tačnije antiheroja jer su nam tada, mom narodu, heroji bili antiheroji, u stvari pogrešni uzori, pogrešne majke i očevi nacije. Sve smo to bili mi 90-ih, pljačka i korupcija naroda, banke koje su otimale štednju narodu i tako", rekla je Karleuša za Kurir TV i nastavila:

"Nisam pogledala film o Džeju, ali sam odlično poznavala Džeja. Ja sam Džeja mnogo voljela i on je volio mene. On je izuzetno poštovao moju majku i bili su prijatelji. Ali je Džej bio momak sa Dorćola, mnogo stariji od mene, koji je bio okružen tim svijetom sa one strane zakona. On je prosto bio, njegova muzika, njegovi tekstovi, način na koji je pjevao, njegovi počeci, njegovo tužno djetinjstvo i odrastanje je bilo nešto što je mnoge momke izgubljene u vihoru devedesetih inspirisalo, davalo im snagu, taj njegov glas, ta njegova muzika da izdrže u tom nekom pronalasku sopstvenog puta koji je uglavnom bio loš i površan".

Jedna od najupečatljivijih tema iz filma je odnos Džeja i njegovog brata od tetke Ise Lere. Džambino ubistvo je još slučaj koji izaziva pažnju.

"Koliko ja znam, Arkan je ubio rođaka ili čak brata od Džeja Ramadanovskog. Tako, to se zna. Ne znam šta su u filmu pokazali, ali mi je bilo tužno da je to Džej i znao, ali je bio primoran da bude zabavljač tih likova poput Arkana jer nije imao drugog izbora. Ono što bih dodala je jedan paradoks. Jedan paradoks je da baš supruga Željka Ražnatovića Arkana, koji je ubio brata od Džeja, pjeva naslovnu numeru soundtrack iz ovog filma. Drago mi je što se to desilo. Jedan paradoks koji na neki način i oslikava paradoks i tih godina. I nas kao naroda, gdje su oni najgori bili predstavljeni kao naši predstavnici, a u stvari su bili nešto protiv čega smo morali da se borimo, ali dugo godina nismo uspijevali", nastavila je Karleuša ostrnuvši se posebno na Arkanovu udovicu.

"Tako da, eto, svako ko pogleda film čuće vjerovatno i taj glas žene nekog ko mu je ubio brata. Interesantna priča. Ne bih sigurno pričala o obrazu nekog ko je uopšte htio da pjeva soundtrack za taj film, a zna pozadinu i istinu. To nije ni O od obraza, ni Č i čestitosti, ali to su ti zaostali repovi devedesetih loših uzora, lažnih majki i očeva koje su decenijama čitavim novim generacijama i naraštajima bili poražavajući uzor i u smislu filozofije, estetike, ljudskih vrednosti. To smo svi mi gledali kao nešto što želimo da budemo. U stvari je to bio naš nacionalni poraz".