Slavna oskarovka trudna: Bila u centru skandala zbog priča o vezi s oženjenim kolegom, sad čeka drugo dijete

Dženifer Lorens, omiljena oskarovka poznata po ulogama u filmovima "The hunger games" i "No hard feelings", očekuje svoje drugo dijete.

Izvor: Profimedia

Uzbudljive vijesti, da je Dženifer Lorens ponovo trudna, potvrdio je njen predstavnik za Vogue u nedelju, 20. oktobra. Lorens i njen suprug, Kuk Maroni, već imaju dvogodišnjeg sina Cija, kojeg su dočekali u februaru 2022. godine.

Par, koji je sklopio brak 2019. godine, izuzetno je srećan zbog proširenja porodice. Lorens je nedavno uslikana u Los Anđelesu s trudničkim stomakom. Glumica je izgledala blistavo, kombinujući bijelu majicu sa elegantnom crnom suknjom i crvenim džemperom prebačenim preko ramena.

Lorens je otvoreno govorila o izazovima usklađivanja majčinstva i svoje karijere. U prethodnom intervjuu, podelila je kako je njen sin uticao na njen pogled na rad i život: "Nema više stiskanja kada imate bebu. To definitivno pomaže da se isfiltriraju projekti: 'Da li vrijedi biti daleko od mog djeteta pola dana?'", poručila je glumica.

Dok se Lorens priprema da dočeka drugo dijete, obožavaoci su takođe uzbuđeni zbog izlaska njenog najnovijeg projekta, "Zurawski v. Texas", snažnog dokumentarca o zakonima protiv abortusa u Teksasu, koji premijerno biti prikazan 25. oktobra.

Bila u centru skandala zbog odnosa s bivšim mužem Majli Sajrus

Dženifer je svojevremeno bila u centru pažnje javnosti zbog navodnog ljubavnog odnosa sa glumcem Lijamom Hemsvortom, bivšim mužem Majli Sajrus, i to dok su oni još bili u braku. Povodom ovoga se tada oglasila i Dženifer Lorens i demantovala bilo kakav odnos s Lijamom, nakon što ju je Majli potkačila u svom velikom hitu "Flowers".

Izvor: YouTube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

"Nije tačno. Voljela bih da odgovorim na ovo i kažem da nije istina. Čist trač", izjavila je glumica u emisiji kod Endija Koena.

Poznato je da su se Dženifer i Lijam, inače kolege, poljubili i van kamera, ali ona tvrdi da se to desilo u periodu kada on nije bio u ljubavnom odnosu s Majli - "Mislim, svi znamo da smo se Lijam i poljubili jednom. Ali to je bilo nekoliko godina nakon njihovog raskida", priznala je tada Dženifer Lorens.