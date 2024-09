Momčilo Bajagić Bajaga je ranije u dokumentarnom filmu ispričao kako je Bora Đorđević nadrljao zbog fanova

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzičar Bora Đorđević, frontmen Riblje čorbe preminuo je u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani u 72. godini. Muzičar će sutra, u rodnom Čačku, biti ispraćen na večni počinak, a prijatelji i saradnici danima unazad otkrivaju detalje poznantstva sa legendom jugoslovenske rok scene.

Muzičar Momčilo Bajagić Bajaga je na početku karijere bio član benda Riblja čorbe, a u dokumentarnom filmu o stvaranju i usponu legendarne grupe, ispričao je i jezivu scenu koju je bend doživeo na koncertu u Zagrebu.

Vidi opis "Ubo ga nožem u rame, a oni mu otkinuli 3 minđuše": Bajaga prepričao jezivu scenu s koncerta, Bora bio sav krvav Riblja Čorba "Pogledaj dom svoj anđele" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube Sputnjik Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Riblja Čorba Official channel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RTS/Screensh Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Bora je na koncertu u Zagrebu skočio u masu, bilo je više ljudi nego što je Ledena dvorana mogla da primi. Ljudi su ga dočekali i počeli su da mu cepaju majicu, ostalo je samo ono zadebljanje koje ide oko vrata. Videli smo sa bine kako ga jedan klinac vuče za to, a on već polako postaje plav, krenuo je da se guši. Da zlo bude veće, jedan od telohranitelja je skočio u publiku da ga izvuče. Kako nije mogao to da mu prekine, izvadio je nož iz džepa, ali kako ga je masa gurala ubo ga je prvo u rame, pa tek onda presekao tkaninu oko vrata. Izvadio ga je iz mase, ali su mu otkinuli tri minđuše. Kada je došao u bekstejdž bio je krvav sav, a mi van sebe",ispričao je Bajaga.