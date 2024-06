"JOKSIMOVIĆ JE NADOBUDNA BUDALA" Kebina bivša ljubavnica odbila Željka: To mu je prirodno stanje!

Ljiljana Jevremović ispričala je jednom prilikom kako je i zašto odbila Željka Joksimovića.

Ljiljana Jevremović je devedesetih i početkom 2000-ih godina bila jedna od najtraženijih tekstopisaca u našoj zemlji, a u centru pažnje našla se kada je vodila sudski spor sa Kebom kako bi dokazala da je otac njene ćerke Ine, u čemu je i uspela. Nakon što je rodila ćerku njena karijera je počela da stagnira, a iza sebe ima napisanih na stotine hitova.

Malo ko zna da je baš ona zaslužna za mnoge karijere naših poznatih pevača, a jedan od njih je bio i Boban Rajović - "Bobana dovede njegov brat, došao sa neke četiri pesme i ja mu kažem: 'baci to', a on mi kaže kako je to platio. Ja mu kažem ako je već došao kod mene onda neka baci, on meni kaže: 'ja mnogo volim da budem popularan', kako je to izgovorio,tako me je i kupio. Odem ja kod Sanje Ilića da tražim melodiju, i ona mene pita da li zna da peva, ja kažem ne zna, ali ima sluha. Sanja meni da melodiju za pesmu 'Aerodrom', i tako ja napravim pesmu, odvedem ga kod Marine Tucaković i izgurasmo prvi album sa hitom 'Piroman'", otkrila je Jevremovićeva.

Ona je tokom karijere odbijala saradnju sa pojedinim pevačima što ju je na kraju dosta koštalo, te je jednom prilikom otkrila i da je napravila pogrešnu procenu. Ljiljana se pokajala što je odbila Željka Joksimovića, a onda je iznela svoj stav o Snežani Đurišić, te otkrila zašto smatra da ju je Dragan Brajović Braja omrzao.

"Odbila sam i Željka Joksimovića, rekla sam da neću da sarađujem sa arogantnom, nadobudnom budalom i sada se mnogo kajem zbog toga. Nisam znala da mu je to prirodno stanje, ta arogancija. I Snežana Đurišić je komplikovana i zahtevna za saradnju, njoj sam pisala pesmu 'Zoro sestro'. Ona je najuzdržanija od svih pevača. Ona odvaja estradu od običnih ljudi, glumi nedodirljivost, stvara gard prema običnim ljudima. Opuštena je samo u društvu koje je njoj ravno i koje može da joj parira", rekla je Ljiljana jednom prilikom za "Svet" i dodala:

"Dragan Brajović Braja me je omrzao jer sam uvek pisala bolje pesme od njega - on napiše, pa na istu muziku ja, a moja verzija ispadne bolje. Kasnije je jedva dočekao da me proziva, pa je izjavio da protiv ovakvih kao što sam ja treba smisliti kaznu jer zloupotrebljavamo muškarce. Zabio mi je nož u leđa".

Dragan Kojić Keba pored ćerke Nataše i sina Igora, ima i ćerku Inu koju mu je podarila Ljiljana, ali koju pevač nikada nije želeo da upozna. Kako je njena majka, Ljiljana istakla ni ona "neće očevo prezime ni prljavu slavu, kao ni bogatstvo". I Kebina ćerka Nataša je jednom prilikom rekla da ne priznaje da ima polusestru.

Ljiljana je s Kebaom svojevremeno imao kratku aferu, u kojoj su dobili ćerku. Ljiljana je godinama vodila sudski spor sa Kojićem kako bi se dokazalo očinstvo, a to je i uspela pre nekoliko godina, zbog čega je pevač bio dužan da joj isplati zaostale alimentacije. Zbog kamata taj dug je došao do cifre od 100.000 evra zbog čega se Kojić žalio sudu, pisali su mediji.

