TRPIM BOLOVE, ŽESTOKO SE KAJEM! Kaja se rešava greške iz mladosti: Nikada ne bih to ponovila

Katarina Kaja Ostojić trpi bolove već duže vrijeme jer je odlučila da se riješi kako kaže "greške" iz mladosti.

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

Kaja Ostojić godinama intrigira javnost svojim privatnim životom, pa se o njenim ljubavima često pisalo. Pjevačica se sada zbog nove romanse ponovo našla u centru pažnje javnosti jer planira četvrti brak sa vjerenikom Milošem Čujovićem. Nedavno su zajedno uradili identične tetovaže, a zbog jedne na leđima pjevačica se pokajala - "Da mogu da vratim vrijeme, nikada se ne bih tetovirala", poručila je ona.

Jedna od najatraktivnijih pjevačica u mladosti podlegla je trendu i išarala je svoje tijelo, zbog čega se kasnije pokajala: "Mladost, ludost... Skidam tetovažu koja mi se nalazi preko cijelih leđa. Nekada je to bio trend i ja sam ga kao i većina mladih djevojaka slijepo pratila. Sada, dok trpim bolove zbog uklanjanja, kajem se žestoko", kaže Kaja Ostojić za Informer i dodaje da je do sada imala više tretmana skidanja, ali se tetovaža i dalje nazire.

"Velika je i samim tim proces uklanjanja traje duže. Srećom, sada postoje laseri novijih generacija i pomoću njih je moguće obrisati greške prošlosti, ali ja uvijek savjetujem mlade djevojke da prije tetoviranja dobro razmisle. Važno je da, ukoliko nisu sigurne, odgode šaranje za kasnije. Takođe, da odaberu neku manju tetovažu i na onom mjestu na kojem se to neće vidjeti ili će bar moći da je sakriju kada dođu u neke zrelije godine", poručila je atraktivna brineta.

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

I dok sa jedne strane skida stare, Kaja je nedavno uradila dvije nove tetovaže. Jednu posvećenu ćerki Nikolini, tačnije njen datum rođenja, a drugu u čast životnog partnera - "Istetovirala sam i datum kada smo moj vjerenik Miloš i ja otpočeli vezu i to je nešto zbog čega nikada neću zažaliti. Uz samo nama bitan dan stavila sam crno srce i bubamaru, a ona se nalazi ispod mojih grudi. Intimna je, mala, diskretna, ali najvažnija od svih dosadašnjih tetovaža na mom tijelu. Osim što je hrabar, srčan i pametan, Miloš je ljubav mog života i zaslužuje sve, a tetovaža je samo mali znak moje ljubavi prema njemu", rekla je Kaja, pa dodala da je i on učinio isto.

"Miloš je na šaci desne ruke istetovirao naš datum, uz koji je ispisao i naša imena. Mogu samo da zamislim kakve je bolove pretrpio jer je tu koža najtanja i najosjetljivija, ali zato on i jeste moj životni izbor", rekla je zaljubljena Kaja.

Ostojićeva i njen emotivni partner, grafički dizajner, poznaju se 16 godina, ali su tek u martu ove godine shvatili da su suđeni jedno drugo. Nakon samo nekoliko dana otpočeli su zajednički život, a onda je uslijedio i verenički prsten. Svoju ljubav krunisaće brakom krajem ovog ljeta, a sam čin vjenčanja biće intiman i samo za članove njihovih porodica, kumove i najbliže prijatelje. Kaja je nedavno otkrila i kako će izgledati tog dana: "I Miloš i ja ćemo biti u crnom, a takva će nam biti i torta i dekoracija. Dres kod će takođe biti u toj boji jer je to naša omiljena boja, a ima i svoju simboliku".

Kaja Ostojić, prema mišljenju većine ljudi, izgleda bolje nego prije 20 godina! Pjevačica ne krije da vodi zdrav život, da se hrani balansirano i da svakodnevno naporno trenira, ali i da redovno posjećuje salone ljepote, te da upražnjava i neinvazivne tretmane za podmlađivanje.

"Botoks, hijaluron, PRP tretmani i mezoterapija trebalo bi da se svrstaju u ličnu higijenu. Kao prvo, bezbolni su i kratko traju, a efekat je momentalan. Takođe, lako su dostupni svima, jer to nije više ni tako skupo. Nedavno sam zategla i kapke i presrećna sam kako je to sve ispalo. Osim što me je podmladilo, otvorilo mi je oči i savjetujem svim ženama koje pređu četrdesetu da razmisle o tome", poručila je Kaja.