KO JE VJERENIK KAJE OSTOJIĆ? Bio je 5 godina u zatvoru zbog milionske prevare, a povezivali ga sa Sorajom

Kaja Ostojić je objavila fotografiju sa novim vjerenikom, a kako prenose domaći mediji, u pitanju je Miloš Čujović, koji je javnosti poznat od ranije.

Nakon vijesti o vjeridbi i slike prstena, Kaja je pokazala njihovu prvu zajedničku fotku. Javnost, inače, nije znala da Kaja ima partnera, a, po svemu sudeći, riješila je da ga više ne krije.

Beograđanin Miloš Čujović je poznat javnosti kao haker koji je bio hapšen zbog milionske prevare, a koji je nezvanično bio u vezi sa Sorajom.

Miloš je bio optužen zbog višemilionske internet prevare. Prema pisanju medija, on je zbog malverzacija osuđen na pet i po godina zatvora u Višem sudu u Podgorici. Inače, dok je Čujović boravio u zatvoru u Spužu zbog internet prevara, prijavio je policiji u Beogradu da mu je žena oteta, ali se odmah posumnjalo da je u pitanju lažna dojava. Najprije se vjerovalo da on stoji iza svega, ali je istragom ubrzo utvrđeno da je zapravo Bojana Čujović sve lažirala kako bi se suprugu osvijetila zbog prevare.

Da je fatalna po muški rod, ne govori samo i četvrta vjeridba, već i jedan tragičan događaj iz prošlosti o kom je Kaja nedavno progovorila.

Pjevačica je gostujući u jednoj emisiji govorila o tragediji koja se odigrala 2012. godine, kada je njenog prijatelja (47) ubila njegova djevojka (19), samo par sati pošto se Kaja pozdravila s njima i otišla u hotel da spava. Nakon ubistva kojem je prethodila svađa, u medijima se spekulisalo da je razlog rasprave upravo pjevačica. Kaja se sada prisjetila ovog događaja i ispričala šta se dešavalo u noći uoči ubistva:

"Mi smo svi zajedno sjedeli tog dana, kod tog mog pokojnog prijatelja u Crnoj Gori. Bilo je to prije mnogo godina. Bila sam u Belgiji kada je taj njen advokat počeo da priča takve gadosti po novinama. Ne znam da li mu je to bio sistem odbrane, ali bio je preglup, zaista. Mene sudija u prvom trenutku nije htio da pozove na saslušanje, pa me ipak pozvao, jer je taj advokat toliko insistirao, da mu se sva odbrana bazirala na meni", rekla je pjevačica i dodala: "Bila su još dva moja prijatelja i sjedeli smo kod njih u kući preko dana. Ja sam posle otišla na nastup, oni su izašli, napili se. Nisu bili kod mene na nastupu, već sam ja nakon nastupa došla tamo gde su bili oni. Popila sam jedno piće i otišla u hotel da spavam, jer sam bila umorna i sutradan sam rano imala let. Nikada neću zaboraviti taj poziv ujutru i taj horor".

Voditeljka je potom upitala Kaju: "Ona je njega bukvalno zaklala?", da bi Kaja rekla: "Da. Ali, posle sam saznala šta je negdje bio razlog. Ne bih sada o tome... Ništa to neće promijeniti, zato ne bih sada o tome".

" Iz njenog okruženja su tada pričali da je razlog bio navodno taj što je vara sa tobom", nastavila je voditeljka.

" Katastrofa, mislim da je to najveća glupost. Ljudi svašta pričaju", rekla je pjevačica u emisiji "Razotkrivanje", prenosi Republilka.