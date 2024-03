NE SILAZIM S BINE ZBOG PARA, NE UMEM TO! Kaja o bakšišu i problemima na nastupima - Imala sam pucnjave i suzavce!

Pevačica Katarina Ostojić otkrila i ko je na domaćoj sceni "pravi kralj bakšiša"

Pevačica Katarina Kaja Ostojić poslednjih godina je bila u centru pažnje zbog razvoda od trećeg muža, svetski poznatog DJ-a Džunior Džeka, ali i veza sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem, odnosno teniserom Bornom Čorićem.

Sada je u centru pažnje njena muzika, a pevačica je otkrila da za razliku od kolega, čije snimke sa "gomilom para" u rukama na nekom veselju neprestano gledamo na društvenim mrežama, ne zna da uzme bakšiš, niti voli da ga dobija!

"Nisam neko ko silazi sa bine zbog bakšiša, to mi je politika poslovanja, ne osećam se dobro i ne umem to da radim, nisam taj tip. Primetila sam da ljudi svašta rade i na svašta pristaju, pa gde može. Jednom mi se desila situacija, to je neka moja prijateljica koju znam sto godina, koja mi je iz šale stavila bakšiš u dekolte, nije mi bilo prijatno. Bila sam u fazonu nemoj pred ljudima to da radiš, ružno je, okej popila si, ali nećemo to više. Te situacije su mi baš onako antipatične i daleke, i tako će i ostati", rekla je pevačica i otkrila da je tokom karijere doživela neke neprijatne scene.

"Imala sam ranije pucnjave, suzavce, čuda. Pošto sam pravila pauzu sedam godina. Pre te pauze sam imala raznorazne stresne situacije i to me negde navelo na put da napravim pauzu. Bilo mi je muka od svega. Potresem se oko svega toga, još sam tada imala običaj da malo popijem pred nastup, čisto da se čovek opusti, sada ne pijem ni kap alkohola kada radim. I kad vidim da neko to radi totalno mi je odbojno. Profesionalac sam što se toga tiče, totalno sam trezna, svako neprimereno ponašanje pijane osobe, dodatno mi stvara stres i ide mi na živce, pa “žongliram“ sa svojim strpljenjem svaki put. Nema ništa gore kad si trezan, a oko tebe svi pijani".

Kaja je otkrila i ko je po njenom mišljenju "kralj bakšiša":

"Definitivno Đani, to sa cipelom i njim je legendarna scena. Neki ljudi su spremni na sve, šou program koji podrazumeva raznorazne bizarnosti da bi se animirala publika, a ja nekako to ne razumem nije mi blisko i zna se šta ja mogu da pružim svojoj publici. To je dobra muzika, lep nastup i tu nema mesta gadostima i vulgarnostima".