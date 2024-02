"REKLA SAM MU DA SE ISELI IZ STANA DO 7 UJUTRU" Pjevačica uhvatila partnera u prevari - Sve odštampano, crno na bijelo!

Pjevačica Katarina Ostojić prije 12 godina izbacila partnera iz stana

Izvor: Instagram/kaya_ostojic/screenshot

Pjevačica Katarina Kaja Ostojić, koja je nakon raskida višegodišnje veze s hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem, uslikana u društvu hrvatskog tenisera Borna Ćorića, s kojim je navodno bila u kratkoj vezi, svojevremeno je pričala o dečku koji ju je prevario.

"Ja sam bila previše luda kada sam bila klinka, imala sam običaj da čeprkam po lap-topu, telefonu i da vadim sve na papir, da štampam dokaze, ali to je bilo prije 12 godina", rekla je Kaja i dodala da je sve što je uspjela da nađe, partneru i pokazala.

"To je bila jedna od težih situacija u mom životu kada sam dala sve crno na bijelo. Kretala sam na nastup, ja sam bila totalno u haosu, psihički demolirana, dala sam mu to i rekla da se do 7 ujutru vraćam sa nastupa, a on da se do tada iselio i da ga više ne vidim".