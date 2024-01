"IZ STANA SE ČULI SAMO KRICI I SVAĐA" Komšije o Mini i dečku kojeg je PRIJAVILA POLICIJI - Optužio je da ga VARA!

Komšije Mine Kostić progovorile o pjevačicinom odnosu sa dečkom kojeg je prijavila policiji.

Izvor: TV Pink

Mina Kostić (48) našla se u žiži komentarisanja kada je potvrdila je da je svog bivšeg dečka Nikolu (29) prijavila policiji za maltretiranje.

Njih dvoje su neko vrijeme imali skladnu vezu. međutim, posljednjih mjeseci se sve promijenilo. Kako je pjevačica ispričala, trpela je ljubomorne scene i psihičko maltretiranje. Međutim, kap je prelila čašu i ona je prošle nedjelje otišla u policiju i prijavila ga. Nikola je dobio zabranu prilaska, a potom za medije ispričao da je on žrtva njene posesivnosti.

Sada su njihove komšije otkrile nove detalje. Komšinica je rekla da se iz Mininog stana već duže vrijeme čula buka i dreka i rasprave između nje i Nikole.

"Od samog početka mi nije jasno šta ona traži s momkom koji po godinama može sin da joj bude? Vidjelo se da je nezreo, on je u njoj tražio majčinsku figuru. Bio se praktično uselio u njen stan, nije izbijao iz njega skoro godinu dana. Bio je tu i kad je ona bila na putu i išla da pjeva po inostranstvu. Nama je sve to u zgradi bilo čudno, ali ajde... U početku je sve bilo u redu, šetali su tu po Šumicama zagrljeni svaki dan, držali su se za ruke. Sve se promijenilo u posljednja dva, tri mjeseca. Situacija se odjednom promijenila, svaki dan su se u zgradi iz njenog stana čule žestoke svađe, krici, buka i dreka. Oboje su vikali, baš je bilo neprijatno za slušati. Pretpostavila sam da će raskinuti, ali nisam očekivala da će ga prijaviti", ispričala je gospođa, a na njene riječi nadovezao se još jedan stanar:

"Ovo sve što je rekla komšinica mogu da potpišem. Čuo sam ga jednom da ju je optužio da je našla drugog i da zato više ne želi da ga vidi u stanu. Mislim da se razbjesnio kad mu je posle jedne od svađa rekla da iseli stvari iz stana. Nikola je bio baš ljubomoran. Zbog toga su se najviše i svađali. Mina je to trpjela, ali je na kraju presjekla. Nije me iznenadila vijest da ga je Mina prijavila zbog maltretiranja. Nakon što je pre nekog vremena otišao iz stana, ponovo je dolazio i zvonio. Sigurno se uplašila jer je htio da se vrati u stan, pa je morala tako da reaguje. Sad čitam i da joj je slao uvrjedljive i pretjeće poruke. Pokušavao je valjda da se pomire, ali je shvatila da on nije za nju. Veliki je to generacijski jaz", rekao je Minin sused.