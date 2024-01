SVA U CRNOM, SA NJOM OVAJ MUŠKARAC! Mina Kostić prvi put u javnosti nakon skandala sa bivšim - otkrila NOVE DETALJE!

Mina Kostić stala je pred predstavnike domaćih medija, prvi put nakon što je bivšeg prijavila policiji.

Izvor: TV Pink

Mina Kostić pojavila se danas ispred jednog televizijskog studija prvi put nakon što je 17. januara prijavila 19 godina mlađeg dečka Nikolu za maltretiranje.

Ona je došla sa kolegom Goranom Vukošićem i imala je osmjeh na licu. Sve dok nije progovorila o nasilju koje je preživjela.

"Neću mnogo da komentarišem. Prijavila sam ga, to nije prvi put. To se dešavalo. Trpjela sam i ćutala. Htjela sam da nađem najbolji način da to riješim, ali mi nije uspjelo. Morala sam da se obratim nadležnima. Otišla sam, prijavila sam, prijavili su i oni, njegova mama. U svakom slučaju jako ružno da ja sad pljujem po nekome s kim sam bila", rekla je Mina, dok je Goran Vukošiće sve vrijeme stajao pored nje davajući joj podršku.

"Ja sam njega voljela, bila sam iskrena prema njemu, dobra, onako kako stvarno treba. Međutim, kad neko ne može da razumije tvoj posao, da pljuje sve tvoje kolege kako smo mi loši ljudi, da smo ovo i ono, da je moj posao ovakav i onakav, mnogo štošta, ne bih da pljujem, niti da mu dajem na važnosti. Ja mu zaista želim svu sreću, a vama hvala na razumijevanju. I samo da kežm da je mnogo gore psihičko nasilje nego fizičko. Stop nasilju! Djevojke, budite pametne, prijavite svaki vid nasilja, i muškarci, naravno. Hvala vam na svemu", rekla je Mina.

Izvor: Kurir

Na pitanje šta želi Nikoli posle svega, odgovorila je:

"Puno sreće. To nije bilo prvi put, ja sam mu prišla i rekla da želim da se pomirimo, da ne želim da budemo u svađi, međutim, on je i dalje nastavljao po svome. Ja sam mu oprostila, ali ne bih više nikada bila s njim."

Mina je progovorila i o ćerki:

"Sad sam se fokusirala na svoje nove pjesme, a sve kolege su me podržale. Ćerka ne kaže ništa, ona nije upućena, ona je dijete. Nikada više ne bih bila s muškarcem koji ne podržava moj posao."