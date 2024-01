SAMO MI JOŠ BICIKLU NIJE UZELA! Slavni roker Noel Galager požalio se da mu je MILIONSKI RAZVOD od supruge napravio pakao

Zvezda nekadašnjeg benda "Oejzis" Noel Galager konačno je progovorio o milionskom razvodu od druge supruge Sare Mekdonalnd.

Godinu dana nakon što se razveo, rok-zvezda nekada popularnog britanskog benda "Oejzis", Noel Galager konačno je prekinuo tišinu o razvodu od bivše supruge Sare Mekdonald, nakon dvanaest godina braka. Ovaj razvod po svemu sudeći skupo ga je koštao!

U podkastu Meta Morgana našalio se o svom samačkom životu u Londonu. "Mogu sesti na bicikl i otići do Kings Krosa, spustiti se do kanala na Longfild Roudu i onda se popeti na kanal ispred kuće moje divne bivše žene i mahati joj. Samo taj bicikl nije još uzela od mene", rekao je. S druge strane, dodaje, odgovara mu trenutni ritam života u Londonu.

Utehu pronašao u noćnom životu

On je odustao od života u apartmanu koji je plaćao 2.500 funti dnevno u otmenom "Claridge's" hotelu, a brojni mediji su pisali da je utehu pronalazio u partijanju. "Tamo sam se dobro proveo. Tamo sam živeo veći deo prošle godine po tri ili četiri noći nedeljno", prisetio se.

Noel, čija je neto vrednost procenjena na 57 miliona funti, živeo je luksuzno dok je čekao da se renovira njegov novi stan u obližnjem Majda Valeu, u koji se nedavno preselio. Sinovi Donovan i Soni i dalje su im prioritet. Galager ima i stariju kćeru, Anais, s bivšom suprugom Meg Metjuvs.

Noelov brat tvrdio je da se "Oejzis" nije ponovno okupio zbog Sare

Zanimljivo je i da se Noelov brat Lijam, nije slagao s njegovom bivšom Sarom, pa su u prošlosti imali nekoliko sukoba u javnosti. Čak je dao naslutiti i da se ponovno okupljanje benda neće dogoditi baš zbog Sare. Jedan obožavatelj je 2020. pitao Lijama na X-u: "Zdravo Lijame, znaš li zašto Noel toliko mrzi ideju o ponovnom okupljanju Oejzisa?", na šta mu je Lijam odgovorio: "Već sam ti rekao da je on spreman za to, ali znaš-već-ko mu to neće dopustiti jer ona ne voli glazbu Oejzisa."

