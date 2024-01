ŠTA JE DOŽIVIO ALEN DELON! DJECA GA ŽIVOG SAHRANJUJU: Surova borba oko nasledstva od 300 MILIONA!

Slavni glumac Alen Delon pod stare dane je doživio da se njegovo troje djece žestoko svađaju oko nasledstva dok je on još uvijek živ!

Posle moždanog udara koji je doživio 2019, slavni francuski glumac Alen Delon rijetko se pojavljuje u javnosti. Sada je njegova bivša partnerka Hiromi Rolin rekla, kako se glumac nalazi u "životnoj opasnosti" i to ni manje ni više nego zbog djece! Ona je optužila glumčevu djecu da su obustavila njegovo liječenje u avgustu, što je dovelo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Zbog njegovih izjava koje su mogle da se protumače da ne želi više da živi, nagađalo da će se najvjerovatnije odlučiti za eutanaziju, što je njegov sin Entoni Delon (59) kasnije i potvrdio. On je tada rekao da je tačno da je svom ocu obećao da će biti uz njega onog dana kada Alen odluči da je njegovom životu došao kraj.

Alen-Fabijen Delon (29), najmlađi sin francuske filmske legende Alena Delona (88), podnio je 22. decembra tužbu protiv svoje sestre Anuške (33), optužujući je da je iskorišćavala slabo zdravlje njihovog oca. Ovo je izašlo na vidjelo tek prošle nedelje, a porodična svađa eskalirala je u nedelju, 14. januara, kada je Antoni Delon (59), najstariji sin glumca, uz podršku već pomenutog Alena-Fabijena zatražio zvanično ispitivanje Alenovog zdravstenog stanja. Sudski zvaničnici poslali su u subotu, 13. januara, ljekara u kuću Alena Delona kako bi utvrdili njegovo stanje, a na zahtjev njegovih sinova. Međutim, Entoni Delon za medije je osporio i izbor ljekara i način na koji je vještačenje objavljeno, tvrdeći da je to učinio ljekar opšte prakse, a ne ljekar upisan na spisak vještaka Apelacionog suda. On takođe osuđuje prisustvo svoje sestre Anuške tokom ovog pregleda.

S druge strane, advokat Alena Delona istakao je da je glumac sam donio odluku o prisustvu svoje ćerke, te tvrdi da on nije izgubio lucidnost, kako to tvrde njegovi sinovi, već da je samo fizički umanjenih sposobnosti, prenosi "Le Parisien". "Ne slažem se s njegovim sinovima, koji žele da ga stave pod starateljstvo. Čini mi se da je to nepotrebno i gnusno. Kažem vam da je on još uvijek pri sebi. Alen Delon je manje sposoban nego prije, ali je još uvijek sa nama", kaže Kristof Ajela, advokat 88-godišnjeg glumca.

Spor zbog nasledstva od 300 miliona dolara

Entoni tu ne staje sa optužbama na račun svoje sestre, već tvrdi da je njemu i Alenu-Fabijenu prećutala da je Delon pao na pet kognitivnih testova između 2019. i 2022. godine. Takođe, tvrdi da ona želi da odvede njihovog oca u Švajcarsku, čiji je on državljanin od 1999, protiv njegove volje kako bi izbjegla "ogroman porez" na nasledstvo. Anuška je na tvrdnje odgovorila da je imala želju da oca odvede u Švajcarsku samo zbog boljeg liječenja, te da nije ćerka koju zanima očev novčanik.

Ovdje nije kraj drami, isplivale su i SMS poruke iz jula prošle godine koje je sestra razmjenjivala sa braćom, a kroz koje se stiče utisak da njih dvojica ne žele da se Delon podvrgava daljem liječenju, već insistiraju da ga okruže ljubavlju na porodičnom imanju. S druge strane, Anuška je po svaku cijenu željela da njen otac nastavi sa terapijama i liječenjem. "Moramo da budemo svjesni da ako prekinemo liječenje i nešto mu se desi, to će biti naša krivica", piše Anuška u jednoj od poruka.

Sapunica Delonovih, odnosno ljuti rat između braće i sestre, traje već nekoliko nedelja, a sve zbog ogromnog nasledstva filmske zvijezde koje iznosi oko 300 miliona dolara. Braća Delon tvrde da je testament daleko povoljniji za njihovu sestru. "Moja sestra naslediće 50 odsto cjelokupnog bogatstva mog oca. Moj brat i ja smo ono što nazivamo rezervnim dijelom, tako da imamo po 25 odsto", rekao je Entoni.

Svi su izgledi da Delon boluje od limfoma, malignog oboljenja krvi, te da se njegovo zdravstveno stanje rapidno pogoršalo u poslednjih šest meseci. Glumac koji je važio za jednog od najljepših muškarca na svijetu, je sina Entonija dobio u braku sa francuskom glumicom i manekenkom Natali Delon, a ćerku Anušku i sina Alena-Fabijena u vezi sa holandskom manekenkom Rozali van Bremen.