ZVIŽDALI MU ZBOG SILOVANJA ĆERKE A NJEGOV ODGOVOR SVE ZAPANJIO! Skandal u Veneciji zbog kontroverznog Vudija Alena

Vudi Alen je na festivalu u Veneciji umesto ovacija doživeo zvižduke!

Izvor: Profimedia

Na sinoćnoj premijeri filmskog ostvarenja čuvenog reditelja Vudija Alena izbili su nemiri, a kako BBC izveštava, došlo je čak i do tuče. Demonstranti su vikali i upućivali optužbe na Vudijev račun, pokušavajući da se dokopaju crvenog tepiha, ali su brzo uklonjeni. Kada se Vudi (87) pojavio u društvu svoje supruge Sun Ji Previn (52) i njihove dve usvojene ćerke Menzi Tio (23) i Bešet (24), na Filmskom festivalu u Veneciji, bio je izviždan od strane kritičara.

Alen se pojavio držeći Previn pod ruku, uoči zvanične projekcije njegovog filma, ali je aplauz bio zasenjen zvižducima onih koji se protivili njegovom prisustvu zbog navoda da je seksualno napao svoju drugu usvojenu ćerku Dilan kada je bila devojčica, što on oštro poriče. Njegova sadašnja supruga Sun Jin, sa kojom je u braku od 1997. godine, takođe je usvojena ćerka Alanove tadašnje partnerke Mie Farou. Mia i Vudi bili su u vezi od 1979. ali se sve promenilo trinaest godina kasnije, kada je uhvaćen u aferi sa Sun Ji. On je tada imao pedeset pet, a ona dvadeset i jednu godinu.

Dilan Ferou, usvojena ćerka Mie i Vudija, u televizijskom intervjuu za CBS je pre par godina govorila o zlostavljanju koje je preživela u sedmoj godini od strane Vudija. Ona je tada pričala o vremenu "kada ju je on odvodio na tavan", i ponovila da ju je "otac silovao kada je imala sedam godina". Nakon njene ispovesti, Alen je dva puta bio predmet istrage o zlostavljanju deteta, ali nikad nije optužen.

Pojavljujući se na konferenciji za novinare ranije tog dana, Alen je priznao da je "imao dosta sreće celog života" i da "nije odgovarao za stvari koje je loše uradio u poslu". On je dao svoj sud i o ''kulturi otkazivanja":

"Imam osećaj da, ako te otkazuju, ta kultura treba biti otkazana. Sve mi je to tako glupo. Ne razmišljam o tome. Ne znam šta znači biti "otkazan". Znam da je tokom godina sve bilo isto za mene", odgovorio je Vudi u svom stilu na festivalu u Veneciji. "Snimam svoje filmove. Ono što se promenilo je prezentacija filmova. Znate, radim i to jeste ista rutina za mene. Napišem scenario, skupim novac, napravim film, snimim ga, montiram, on se prikaže. Razlika nije u kulturi otkaza. Razlika je u načinu na koji predstavljaju filmove. To je velika promena", dodao je.

Međutim, njegovi filmovi se slabo distribuiraju ovih dana u Americi, pa se čini da on ipak jeste pod kulturom otkazivanja, a pojedini glumci odbijaju da sarađuju sa njim nakon svega. Komentarišući optužbe Dilan Ferou da ju je zlostavljao, ponovo ih je odbacio i rekao je da sve temeljno ispitano, ali da nema dokaza za takve tvrdnje: "Činjenica da se o tome i dalje priča uvek me navodi da pomislim da se možda ljudima sviđa ideja da se o tome govori. Znate, možda postoji nešto što je ljudima privlačno. Ali zašto?"

Četvorostruki Oskarovac, je pre godinu dana izjavio da razmišlja o odlasku u penziju. Pričao je o tome i ovog puta: "Imam toliko ideja za filmove koje bi mogle da me dovedu u iskušenje da ih snimim, da pomislim da je to lako finansirati. Ali ne znam da li imam isti žar da to i uradim i da provedem dosta vremena u skupljanju novca", piše TMZ. Film "Coup de chance" ( Udar sreće) je njegovo pedeseto filmsko ostvarenje. Kako su izgledali protesti pre premijere filma, pogledajte u videu: