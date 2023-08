Danijela Vranić posle 10 godina medijske ilegale ponovo se vraća na scenu, a otkrila je i gde se sada krije od radoznalih pogleda.

Izvor: YouTube/ CityRecordsOfficial/screenshot

Pevačica iz Valjeva Danijela Vranić harala je estradom i gradskim lokalima, te je prva na sceni dobila nadimak "kraljica splavova". Pričalo se i da je bila miljenica žestokih momaka, a jednom prilikom je izjavila da je najbolja drugarica Milorada Ulemeka Legije, kao i da je bila omiljena pevačica Novaka Đokovića.Snimila je tada, kako se pisalo, najskuplji spot za pesmu "Harfa", a u centru pažnje bila je i zbog priča o vezi s Acom Lukasem. Usledio je raskid koji joj je teško pao, pa se pričalo da se zbog toga odala alkoholu. "Kraljica splavova" pre više od 10 godina samo je nestala iz javnosti. Dok jedni nagađaju da se iz javnosti povukla zbog ljubavi i novog izabranika kom smeta njena popularnost, drugi tvrde da je došlo do prezasićenja, te da joj je jednostavno samo bio potreban odmor od estrade. Sada je Danijela otkrila da se vraća na estradu, ali i da je kupila stan u Beogradu na vodi u koji se preselila."Stan u kojem sam živela pored beogradske Arene prodala sam još pre pet godina. Kupila sam nekretninu u Beogradu na vodi i tu se sada krijem od medija. Pisalo se da sam se vratila da živim kod roditelja u Valjevo, ali to nije tačno", ispričala je Vranićeva i dodala da su joj prve komšije mnoge kolege sa estrade:

Vidi opis NESTALA KRALJICA SPLAVOVA SE VRATILA POSLE 10 GODINA! Krije se u novom stanu u elitnom delu Beograda - Prošla sam PAKAO! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Srela sam Viki Miljković i fino smo se ispričale. Znam da i Đani ovde ima stan, ali na njega još nisam naletela".

Folk zvezda planira povratak na muzičku scenu - "Planiram povratak na estradu, ali nisam ni za kakve pompezne intervjue. Ne prija mi više to. Radim na pesmi, snimila sam je i sada dorađujemo završne detalje. Nisam sigurna kada će izaći, ali biće uskoro. Jelena Trifunović mi je uradila pravi hit, vratiću se u velikom stilu".

Danijela Vranić kaže da se razočarala u kolege jer joj niko nije pružio podršku kada je prolazila kroz najteži period u životu - "Prolazila sam kroz pakao, prijatelji su me zaboravili, a kolege su moj odlazak videle kao jedno radno mesto više na splavu. Svi oni koje sam vukla sa sobom po nastupima u različitim zemljama prestali su da se javljaju, kroz glavu su mi prolazile slike svih onih koji su se sa mnom družili iz interesa, svi cehovi koje sam platila, i to me je mnogo promenilo", rekla je Danijela jednom prilikom.

Vidi opis NESTALA KRALJICA SPLAVOVA SE VRATILA POSLE 10 GODINA! Krije se u novom stanu u elitnom delu Beograda - Prošla sam PAKAO! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/srdjantaxibend199/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/ danijelavranicofficial/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/ danijelavranicofficial/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/ danijelavranicofficial/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/ danijelavranicofficial/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/ Tv Arhiva /printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/danijelavranicofficial Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/danijelavranicofficial Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/danijelavranicofficial Br. slika: 9 9 / 9 AD

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:33 "TO NIJE MUZIKA, TO JE SATANISTIČKI PERFORMANS!" Aca Lukas ocrnio pobednika pesme za evroviziju OPLEO I PO HRVATSKOM BENDU Izvor: kurir televizija Izvor: kurir televizija