PLAKAO I KUKAO DANIMA U PODRUMU! Bosanac otkrio ŠOK tajnu Nedeljka Bajića Baje - Žestoko ga je pogodilo, PATIO je!

Harmonikaš i kompozitor Dragan Stojković Bosanac prisjetio se anegdote sa spočetka karijere pjevača Nedaljka Bajića Baje.

Izvor: TV PINK / SCREENSHOT/YOUTUBE/SCREENSHOT/ELTA HD

Član žirija takmičenja "Zvezde Granda" Dragan Stojković Bosanac koji je ispričao kako je svojevremeno imao problema sa Anom Bekutom, te je pokušao da sabotira koleginicu, otkrio je tajnu Nedeljka Bajića Baje za koji niko nije znao. On je ispričao šta je toliko pogodilo njegovog kolegu da je danima plakao.

Kako je ispričao Baja nije mogao da preboli što je njegov stariji kolega Miloš Bojanić rekao da on nikada neće biti zvijezda. Pjevača je tada to jako pogodilo, a utehu je tražio kod Bosanca.

"Ovo je Baja, kod mene u podrumu u radnoj sobi.Tada je patio zbog Bojanića koji ga je zezao da nikada neće biti zvijezda. Onda je dolazio kod mene, plakao, kukao, pa me je pitao da li će biti zvijezda. Ja sam mu rekao da hoće, on je dobar dečko, moglo bi to pjevački da bude bolje, ali ima hitove. Kod nas kad neko ima hitove ne smiješ reći kako pjeva", rekao je Bosanac u emisiji Rikvers.

Baja je posato velika muzička zvijezda koja iza sebe ima brojne hitove i uspješne albume, ali je poznat i kao neko ko se rijetko pojavljuje u medijima. To ga ne spriječava da puni klubove i koncertne dvorane, a čini se da bi bilo koji splav ili diskoteka u srpskoj prestonici bio mali da primi sve obožavatelje njegove muzike, dok gotovo sve njegove kolege na svojim nastupima pjevaju i po nekoliko njegovih pjesama.

Brojni pjevači hvalili su se kako su sa Nedeljkom Bajićem iznosili džakove novca sa nastupa, a pjevač na ovakve navode ističe da "nije pristojno govoriti o tome" - "Drago mi je što je tako. Ali, po meni i mom načinu življenja, nije baš pristojno pričati o tome. Nije baš onako kao se priča i nisu to baš gomile para i džakovi. Važno je biti čestit čovjek i živjeti od svoga znoja. Biće još dobre muzike i džakova", naglasio je jednom prilikom.

