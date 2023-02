PEVAČICA UHVATILA SUPRUGA NA DELU! Zvezda Granda sve javno otkrila - Stigla je kući i NAHVATALA muža! Nije jedina

Dragica Zlatić koja se proslavila učeščem u takmičenju "Zvezde Granda" progovorila je o prevarama.

Pevačica Dragica Zlatić koja je nakon raskida s dečkom patila i smršala čak 10 kilograma, pričala je u emisiji na temu prevara i otkrila da joj se jedna koleginica čak i poverila, te joj je otkrila da je uhvatila muža u prevari.

"Jedna naša koleginica mi je pisala da joj se ista situacija desila. Ona je javno napisala na mom Instagramu, pa mi je posle pisala i u inboksu. Išla je na svirku i nešto se otkazalo i stigla je kući i nahvatala muža. Sada sam se setila još jedna koja je bila trudna tako da to ništa novo nije", ispričala je ona u emisiji "A sad malo mi" na Grand televiziji.

Dragica je svojevremeno otvoreno pričala o tome koliko je patila zbog bivšeg dečka. Razočarala se u ljubav, a kako je rekla, najviše ju je povredila laž, jer smatra da to nije zaslužila. Iako je na sva usta govorila koliko je srećna u ljubavi, na kraju se desilo ono čega se najviše plašila.

"Laži, definitivno. To je ono što najviše mrzim, to me je razočaralo. Mislim da to nisam zaslužila... Toliko me je voleo da me je lagao (smeh). Kao i svako glupo žensko mislila sam da je to bila jedna bajka, ali se ispostavilo da nije", razočarano je tada bila nekadašnja učesnica Zvezda Granda, ali to je sada daleko iza nje.

I njena koleginica iz pomenutog takmičenja Zorica Mićanović, mlada "kraljica bakšiša", jednom prilikom je otkrila da ju je dečko varao sa udatom ženom. Do nje su stizale razne priče o neverstvu u koje nije verovala. Zorana je, kaže izvor, rešila da se suoči sa dečkom i pitala ga za prevaru, što je on negirao, da bi na kraju dobila prepisku koja ju je šokirala. Tada je pevačica saznala da je njen izabranik u aferi sa starijom, udatom ženom.

Zorana je u kratkoj izjavi potvrdila pisanja medija: "Tačno je, ali ne bih iznosila detalje. Koliko god mi radili iza leđa, ja ću poštovati to što je ta žena u braku. Što se njega tiče, nadam se da ga moje oči više nikad neće videti", rekla je ona jednom prilikom i poručila da je sve htela da kaže suprugu te žene.

