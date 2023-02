"KATASTROFA, SLAGANA MI JE JEDNA VRSTA PRIČE" - RADA O MENADŽERU KOJI JOJ JE RADIO IZA LEĐA: "KAO ŽRTVA KAD SE SPASI"

Rada Manojlović promijenila je cio tim saradnika, a rođenu sestru Mariju angažovala je kao svog menadžera.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pjevačica Rada Manojlović nedavno je prekinula saradnju sa dugogodišnjim menadžerom i sad joj taj posao obavlja rođena sestra Marija. Ona je otpustila cio tim, a otkrila je i da je bila jako utučena nakon svega što je saznala, kao i da je za 15 godina saradnje bilo mnogo ružnih stvari.

Rada je priznala i da je bila pod pritiskom i "staklenim zvonom", ali ne svojom voljom - "Još je rano, ja sam realna, mislim da su potrebne pjesme, ja nemam dovoljno pjesama, a možda i imam. Šalim se. Treba nešto svježe, nisam dugo izdavala, bila sam jako ukočena, pod pritiskom, pod staklenim zvonom, ne svojom voljom, psihijatri bi imali tu da objasne, zašto sam se povukla, imali bi pune ruke posla, a kad me zgaze ja presječem. Onda treba da se izdižem. Na dobrom sam putu, prošli put sam bila loše, psihofizički, sada sam bolje, kao žrtva kad se spasi, imam motiv, imam volju", rekla je Rada i dodala:

"Meni je govoreno i slagana mi je jedna vrste priče... To se već pisalo, to je tema odvratna, katastrofalna, sestra kida, ona je rođena za ovo, mnogo se kajem što ranije nisam presjekla, jer opet sam ja ta koja daje svima šansu. Sestra je saznala za mnoge neke stvari, nju boli glava od posla, ali je srećna zbog toga. Sad ja stalno pričam, pare u jednu kuću i nema ništa bolje, kada znaš zašto radiš i kad je konačno! Ja sam nešto i znala, ali sam praštala i puštala, možda je trebalo drugačije, ali takva sam ja, volim da me maltretiraju", izjavila je pjevačica.

Ovo je Radina sestra Marija:

Rada je uzburkala javnost i kada je osvanula vijest da je raskinula sa kolegom Harisom Berkovićem, a zatim su uslijedile priče i da se par pomirio. Nakon što je Radin brat po ocu progovorio o sestrinom raskidu, pa otkrio da i sam nije siguran da li je to bila veza ili marketinški trik, oni su navodno odlučili da obnove dugogodišnju ljubavnu romansu.