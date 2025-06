Skriveni trik "vječnog grada": Koktel upola jeftiniji nego u Podgorici, ali pogledajte gdje ga pijete

Dok cijene pića u kafićima širom Rima "lete" i do 20 eura, turisti otkrivaju daleko bolju varijantu - koktel za samo 5 eura, koji možete da pijete dok šetate istorijskim centrom grada.

Izvor: MONDO

Na više mjesta u Rimu, tik uz najpoznatije gradske atrakcije, pojavili su se mini barovi koji nude koktele za ponijeti: Aperol, Campari, Limoncello Spritz... Svi su smućkani u velikim plastičnim čašama sa slamkom i puno leda. Nema sjedenja, nema čekanja, samo pravo osvježenje u rimskom stilu.

Ono što je posebno interesantno, to je da ćete ovakav koktel platiti 5 eura. Poređenja radi, Aperol Spritz u našim barovima košta oko 8,9 eura, a nije tajna da postoje klubovi u kojima cijena može da bude i do tri puta viša. U kafićima u Rimu, prosječna cijena je oko 10 eura, a u poznatijim lokalima ide i do 20. Ako se u Rimu zadržavate više dana, ovo je najpametniji i najosvježavajući način da uštedite, ističu brojni turisti.

Rim je i dalje jedna od najpoželjnijih ljetnjih destinacija zbog istorije, hrane, umjetnosti, atmosfere, ali i redova. Kod Koloseuma i Vatikana čeka se satima, a sve više turista unapred kupuje "skip the line" karte kako bi izbjegli gužvu.

Još jedno razočaranje koje ih čeka? Fontana di Trevi je i dalje prazna, što mnogi saznaju tek kada stignu.

Zato sve više posjetilaca bira da dan provede laganom šetnjom kroz Trastevere, Campo de' Fiori ili uz rijeku Tibar. Naravno, sve to sa koktelom u ruci i bez stresa. Rim ne mora da bude ni naporan ni preskup, samo treba da znate kako da ga doživite. Ako vas put ovog ljeta vodi u "vječni grad", možda je vrijeme da zaboravite na rezervacije i da se prošetate uz Aperol za ponijeti.