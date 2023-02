NEĆU DA POREDIM ANU BEKUTU I TOMPSONA! VODITELJKA PODIGLA TON ZBOG ZABRANE NARODNJAKA: POZIVA NA UBIJANJE!

Voditeljka Marija Savić Stamenić sa gostima jutarnjeg programa komentarisala je skandal koji je nastao nakon otkazivanja koncerata srpskih pjevača u Puli.

Izvor: YouTube/Prva

Domaći mediji, ali i hrvatski i dalje bruje o odluci gradonačelnika Pule, Filipa Zoričića da otkaže nastupe srpskih pjevača koji je trebalo da nastupe 25. marta u okriviru projekta organizacije "Hiljadarke". Filip Zoričić je svoj postupak objasio obrazloženjem da turbo-folku nije mjesto u Puli, a organizatori "Hiljadarke" oglasili su se saopštenjem za medije, gdje su istakli da je Zoričić otkazao koncert tek kada je saznao da u Puli, uz Kuliša, treba da nastupe i naši izvođači, koje je, u razgovoru s organzatorima nazvao "smećem". On se za hrvatske medije oglasio uz tvrdnje da nije vrijeđao Srbe.

Za medije se oglasila i Ana Bekuta koja je pored Dragana Kojića Kebe trebalo da nastupi na koncertu u Puli, a na svom Instagram storiju komentar je dala i Jelena Karleuša. Voditeljka jutarnjeg programa televizije Prva, Marija Savić Stamenić razgovarala je sa direktorom organizacije "Hiljadarke", Mariom Cindorijem, koji se iz Zagreba uključio u program.

"Ne znamo koji je razlog otkazivanja, da li su politički ili lični stavovi koji smatramo da su nedopustivi... Pred kraj smo bili obaviješteni o otakzivanju. Gospodin gradonačelink je samovoljno odlučio da će prekinuti poslovnu saradnju. Izrekao je neke uvrede, ali to su sada još moja riječ protiv njegove", rekao je Cindori i poručio da očekuje odgovor suda i državnih institucija, kao i da je očekivao da će dvorana u Puli biti puna s obzirom na prodate karte.

"Ja ovde ne vidim problem, mislim da je to problem pojedinaca", istakao je direktorom organizacije "Hiljadarke" i poručio da oni nastavljaju sa programom kao i da postoje "liberalni gradovi" koji će vrlo rado prihvatiti njihov poziv.

Voditeljka je zatim istakla da je svojevremeno u Areni u Puli bio zabranjen i nastup Marka Perkovića Tompsona, ali da je on nastupao u drugim mjestima u Puli.

"Ne želim ni na koji način da poredim Tompsona i Anu Bekutu, to je neuporedivo. Tompson poziva na ubijanje Srba, na svakom svom koncertu bez izuzetka koristi govor mržnje, odnosno pjesme mržnje prema Srbima. Ana Bekuta to nikada, nijednom svojom pjesmom, nijednom svojom rečju nije uradila. To su neuporedive stvari, samo da se ogradim", rekla je voditeljka Marija Savić Stamenić.

