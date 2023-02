PJESME SU NEGATIVNE, PROSTAČKE I STUPIDNE! HRVATSKA PJEVAČICA PODRŽALA SKANDAL U PULI - JEDNA STVAR JE JOŠ VIŠE LJUTI!

Vatka Pokos je iznijela svoj stav na temu otkazanog koncerta s narodnim pjevačima iz Srbije, što je odluka gradonačelnika Pule, Filipa Zoričića.

Hrvatska pjevačica Vlatka Pokos, koja se posle duže pauze i života u Kanadi vratila u svoju zemlju i na muzičku scenu, prokomentarisala je skandal oko otkazivanja koncerta u Puli, na kojem je trebalo da nastupe zvjezde narodne muzike iz Srbije, među kojima i Ana Bekuta, koja se oglasila ovim povodom, Dragan Kojić Keba, Zorana Mićanović, Duško Kuliš i drugi.

Vlatka Pokos je bila među najvećim zvjezdama devedesetih godina, a nakon što se zbog otkazivanja koncerata - prvo u Puli, a potom i u Osijeku - u medijima podigla velika prašina, odlučila je da se oglasi sa stavom da podržava tu odluku.

"Lično, pozdravljam odluku gradonačelnika Pule, jer javna vlast ima zadatak da vodi brigu o kulturnom identitetu jednog grada i smjeru u kojem želi ići. To nije zabrana slušanja te vrste muzike, jer se ona može izvoditi u drugim prostorima.Svakako da ova zabrana neće zaustaviti ovaj porazni trend u balkanizovanoj Hrvatskoj. Ono što meni lično smeta u ovoj vrsti muzike su negativne, prostačke i stupidne poruke i tekstovi u kojima se spominju 'automati, utoke, droga i k***e' i slične pojave svojstvene krimi miljeu, kojem neki od izvođača i pripadaju. Žene izgledaju krajnje vulgarno i ponašaju se prostački, ne prezajući od psovki u svojim 'pjesmama'. Ono što me još više ljuti je poređenje ovog trenda s devedesetima i stavljanje tzv. dens muzike u isti koš s trap/turbo folkom. Prije svega, devedesetih se nije pjevao i slušao samo dens, već i sjajna pop muzika i fank. Nastali su mnogi legendarni i vječni hitovi koje su svi poznavali; sumnjam da će se to dogoditi i s jednom turbo folk pjesmicom", napisala je Vlatka na svom nalogu na Instagramu, te prokomentarisala i situaciju konkretno u Zagrebu.

