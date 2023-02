"KOSOM JE VEZAO ANU ZA RADIJATOR" KUMA MILENA O STRAVIČNIM METODAMA ZVEZDANOVOG ZVJERSKOG MUČENJA

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić progovorila je o stravičnom nasilju koje je Ana doživjela od strane Zvezdana.

Izvor: Printscreen/Pink

"Kad je on trebao da uđe bila je neka normalna priča. Ušao je kao gospodin i govorio da zna ko ga čeka. Dobro se držao. Ne mogu nijednog momenta da ga opravdam jer je u zatvorskim jedinicama bio 15 godina. Tamo nemate dozvoljene se*sualne aktivnosti. Kako si druže uspio da brže bolje nađeš sasvim podobnu klinku", rekla je Milena, pa nastavila:

"On je nju tukao. Tukao bukvalno. Sanja vjeruj mi, ona se tolko njega plaši. Ne znam da li ste primjetili da se ona ne izmiče kao što bi se evo ti izmakla kad bih ja krenula na tebe. Ona se ne izmiče, ukočena je".

"Koliko je to trajalo", upitala je Sanja.

"Od kad je izašao iz zatvora u Švajcarskoj. Došao je potpuno psihički nestabilan. Prijateljica mi objansila da se nakon godinu i po dana čovjekov psihološki profil u zatvoru mijenja. On je postao izuzetno nasilan. Ona nije mene lagala, prikrivala je jer je mislila da će se tu nešto desiti. Ja ću da progovorim pa nek mi zamjeri, nek me eliminiše danas, sutra. Šta bi bilo kad bih ja sad rekla da je ona osam sati bila vezana za radijator, a da ju je on vukao za kosu, sjedio na krevetu jeo keks i pio mlijeko. Njena majka i ja smo upale u taj stan u osam ujutru, a ona je ta koja nije dozvolila da se policija zove jer je znala da je višestruki povratnik i da će automatski završiti u zatvoru."

"Čekaj, čekaj. Vezao ju je kosom za radijator", rekla je Sanja.

"Apsolutno. Zvezdan od mene zazire. Nisam ga prebila jer mi Ana nije dala, ali sam mu rekla uvrede i psovke i odvela je kod sebe kući. Jedina sam žena koje se on plaši. Rekla sam mu bude li se pojavio na mojim vratima, sve policijske službe će doći i nije se pojavio", rekla je Milena u emisiji "Magazin In".