BIVŠOJ NI RIJEČ NE VJERUJE! ANĐELA BEZ BLAMA TVRDI DA ANA LAŽE - "ZVEZDAN NIJE NASILNIK, NIKAD NIJE DIGAO RUKU NA ŽENU!"

Anđela Đuričić izjavila je da Ani Ćurčič ništa ne vjeruje, pa tako ni u optužbe da je Zvezdan nasilnik - vjeruje da nikad nije digao ruku na ženu.

Nakon skandaloznih optužbi na račun Zvezdana Slavnića, koje je u Zadruzi iznijela njegova bivša nevjenčana supruga Ana Ćurčić tvrdeći da ju je maltretirao i psihički i fizički, da je zbog njega ostala bez stana koji je prokockao, kao i da je radila tri posla kako bi preživjeli, njegova ljubavnica Anđela Đuričić je progovorila i izjavila da joj ni riječ ne vjeruje, jer "on nije nasilnik".

"Iskreno, nisam povjerovala ni u šta što je rekla, jer je za mene rekla kad je ušla par laži, tako da sam se uvjerila da Ana nekad laže. Sinoć joj nisam riječ poverovala. Kad bih gledala samo njihovu situaciju, ja sa Zvezdanom ne pričam o tome toliko često, vjerujem u ono što mi je Zvezdan pričao, a to je sve najbolje o njoj i njihovom braku. Mislim da će vrijeme pokazati ko je bio iskren, ali ja ne vjerujem u tu priču i moj stav i odnos se nije promijenio sa Zvezdanom, niti će se promijeniti. Ja vjerujem da je on muškarac koji nikad nije digao ruku na ženu i na Aninu priču neću da nasjedenem", poručila je.

"Ja ću Zvezdanu bezuslovno da vjerujem, sumnju prema njemu neće probuditi ni Ana ni bilo ko drugi. On za ova dva mjeseca nije pokazao ništa, uvijek je smiren i staložen. Nasilje i nasilnik ne može da se obuzda, kao što smo vidjeli od drugih muškaraca. Hvala na pitanju, drago mi je što si me pitao, jer je to moje mišljenje. Ja sam čekala da se vratim i rekao mi je da mu je drago što ne sumnjam u njega. Odlično možemo da prepoznamo naznake nasilnika, a on nema ništa od toga", poručila je samouvjereno Anđela Đuričić.

"Svaka čast, Zveki, manipulacija deluks", dobacila je Ana na ovo, koja tvrdi sve suprotno, a i najbolje poznaje Zvezdana, s kojim je provela dobar dio života.