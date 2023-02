"IZAZIVALA GA JE DA JE PLJUNE" ZVEZDANOVA DRUGARICA IZNIJELA SVOJ STAV O SUKOBU ANE I SLAVNIĆA, ŠOK!

Zvezdan Slavnić je tokom noći iz čista mira pljunuo na krevet Ane Ćurčić i to jer je kako Ana kaže, rekao da je ona izdajica. Ovim povodom se oglasila i Zvezdanova drugarica Jovana Novakov Šmizla i prokomentarisala Slavnićevo ponašanje.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Kada sam dobila prvi snimak gdje on šeta oko njenog kreveta, bilo mi je baš jezivo, kao iz horora, ali posle kada sam vidjela snimak gdje ona sjedi sa Zoricom, i kada komentariše da mu je ona dobacivala, da su oni konstantno bili u komunikaciji dok je on šetao, to se nije čulo na snimku, gdje je on nju pljunuo", rekla je Jovana i dodala:

"Vjerovatno je ona njemu nešto rekla ili izazvala u njemu nešto, da bi on nju pljunuo, jer je i sama rekla da ga je iznapušavala, otjerala i ne znam šta sve. Ograđujem se, ne opravdavam to, ali djeluje kao da je on nju pljunuo iz čista mira, da je on tražio kao neki ugao gdje ga kamera neće uhvatiti, da bi joj ko zna šta uradio, tako da, sad kad sam skontala da je ona bila budna, da su se oni svađali, sad i kapiram otprilike zašto je to bilo i šta je ona sve mogla njemu da kaže da bi on tako odreagovao", zaključila je Šmizla.