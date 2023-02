GOVORILI SU MI DA URADIM DNK! Miloš Bojanić o sinu Mikici i Zvezdanu Slavniću - Moka i ja smo imali ISTI PROBLEM!

Miloš Bojanić se osvrnuo na dešavanja u Zadruzi i na odnos svog sina Mikice Bojanića i Zvezdana Slavnića, te otkrio neke detalje.

Miloš Bojanić, čiji sin Mikica je u Zadruzi i takmiči se za prvo mesto, prokomentarisao je dešavanja u rijalitiju čiji je i sam deo nekada bio, a osvrnuo se i na odnos svog sina sa Zvezdanom Slavnićem. S pevačem je u emisiji gostovala i njegova snaja Dušica, supruga Mikice Bojanića.

"Miloše, rekli ste da nikada ne biste poželeli da neko digne ruku na vaše dete, a istakli ste da je Zvezdan Slavnić dobar čovek. Da li osoba koja digne ruku na nekog može da bude dobra? Da li mislite da su Mikica i Zvezdan pravi prijatelji?", glasilo je pitanje za pevača u emisiji na RED televiziji.

"On je dobar čovek s lošim osobinama. Kad smo prijatelji, onda smo to do kraja. Mikica je u nekim situacijama dobar, čak i više nego što treba da bude, pa mu se reči kose sa onim što radi. On je meni bitan, drag i dobar, ali su mu postupci katastrofalni. To bi se promenilo da sam ja bio više tu. Ne može jare i pare. To je problem koji smo imali Moka i ja. U naše vreme se nije mnogo zarađivalo. Sve ono što sam stekao bih lako bacio, samo da vratim vreme i budem više uz svoju decu. Imao sam turneje, gostovanja, razne nastupe, koji su me sprečavali da budem tu. Istu cenu je platio i Mokin sin", naveo je Miloš, a supruga Mikice Bojanića dodala je: "On kritikuje Zvezdana van crnog stola, a zadrugari to ni ne znaju, te govore da on ne sme ništa da mu kaže. To nije istina".

"Opasan je. Meni su neki moji prijatelji rekli da odradim DNK, jer samo Bane vuče na mene, a Mikica ne. Ja znam koliko su naše duše povezane, zapravo. Jedino što sam ga savetovao jeste da snima samo prvih mesec dana o čemu se radi, kao ja na Farmi. Sad kažu da je moj, da ne moram da radim DNK. Stavi ruke i džepove i ustane da priča, isto kao ja. On je na mene po mnogim stvarima, jedino ne pokazuje duhovitost. Kad popije malo, onda redom grli i ljubi sve, to je on", izjavio je pevač. Dušica Bojanić dodala je da ju je suprug oduševio ponašanjem na rođendanu Marje Kulić: "Pričali smo pre nego što je ušao. Ne može samo stajatati i sedeti zato što je oženjen".